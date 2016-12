Syrienkrieg Twitter-Mädchen Bana aus Aleppo in Sicherheit

Die Evakuierung in Ost-Aleppo kommt offenbar wieder in Gang. Rund 3500 Personen konnten die zerbombte Stadt nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seit Mitternacht in mindestens 65 Bussen verlassen. Ein Vertreter der Uno sprach von rund 50 Bussen.

Unter den Evakuierten war auch die siebenjährige Bana al-Abed. Mehr als 245.000 Menschen waren dem Mädchen zuletzt auf Twitter gefolgt. Sie hatte das Tool erst seit einigen Monaten gemeinsam mit ihrer Mutter benutzt, um aus dem umkämpften Osten der Stadt zu berichten. Jetzt ist sie offenbar in Sicherheit.

7-year-old Bana Alabed @AlabedBana, forced to leave her home after telling world of Aleppo's suffering, has finally arrived to safety. pic.twitter.com/Ag6LzE9rgr — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) 19. Dezember 2016

Im Gegenzug trafen zehn Busse aus den beiden von Rebellen belagerten Orten Fua und Kefraja in Aleppo ein. An Bord waren rund 500 Menschen, darunter viele Frauen, Kinder, Kranke und Verletzte. Im Laufe des Tages sollten weitere Menschen aus den beiden Orten gebracht werden.

Syriens Führung und Vertreter der Opposition hatten sich zuvor auf die teilweise Evakuierung der beiden vor allem von Schiiten bewohnten Orte geeinigt. Sie erfolgt im Gegenzug für den Abzug von Kämpfern und Zivilsten aus den letzten Rebellengebieten von Aleppo. Das schiitische Iran, das mit Syrien verbündet ist, hatte gefordert, dass auch die Belagerung von Fua und Kafraja aufgehoben werden müsse.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich noch rund 30.000 Menschen in dem Rebellengebiet in Ost-Aleppo aufhalten. Am Sonntag hatte sich der Sicherheitsrat auf den Entwurf für eine Resolution geeinigt, die die Entsendung von Uno-Beobachtern nach Aleppo vorsieht. Über sie soll am Montag abgestimmt werden.