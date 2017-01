Wadi Barada Deutsche Diplomaten vermitteln lokale Waffenruhe in Syrien

Deutsche Diplomaten haben eine Einigung zwischen dem syrischen Regime und Aufständischen im Wadi Barada bei Damaskus vermittelt. In dem Tal liegen die wichtigsten Wasserquellen für die syrische Hauptstadt, seit Wochen lieferten sich beide Seiten dort schwere Gefechte. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE haben deutsche Diplomaten nun auf Bitten von Vertretern der Opposition im Hintergrund zu einer Feuerpause beigetragen.

"Die Lage im Wadi Barada ist prekär. Wir haben bestehende Kontakte genutzt, um vernünftige Lösungen zu befördern, und hoffen, dass die erzielte Einigung über eine Waffenruhe Bestand hat", heißt es aus deutschen Diplomatenkreisen.

Wegen der Kämpfe in dem Barada-Tal haben Millionen Menschen in Damaskus kaum noch Zugang zu Trinkwasser. Mitte Dezember sollen zunächst Aufständische das Wasser mit Diesel verschmutzt haben, kurz darauf bombardierte das Regime ein Wasserwerk bei einem Luftangriff.

Die mit deutscher Hilfe vermittelte Einigung sieht ein Ende der Kämpfe in Wadi Barada vor. Die Aufständischen sollen die Möglichkeit bekommen, in die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib abzuziehen. Außerdem sollen Experten dafür sorgen, dass die Schäden an der Wasserinfrastruktur rasch behoben werden und die Versorgung von Damaskus wieder sichergestellt wird.

Die Einigung erfolgt wenige Tage vor den geplanten Friedensgesprächen in Astana. Ab Montag sollen in der kasachischen Hauptstadt Vertreter von Regierung und Opposition über Schritte zum Frieden sprechen. Russland, Iran und die Türkei haben das Treffen arrangiert. Noch ist aber unklar, wer überhaupt an den Verhandlungen teilnehmen wird. Unter anderem hatten zahlreiche Rebellengruppen wegen der anhaltenden Kämpfe im Wadi Barada ihre Teilnahme abgesagt.