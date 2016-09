Gefechte mit IS und Rebellen Drei türkische Soldaten in Syrien getötet

Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" und Oppositionelle sind drei türkische Soldaten im Norden Syriens getötet worden. Nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurde ein weiterer verletzt.

Das IS-Sprachrohr Amak berichtete von der Zerstörung eines türkischen Panzers nahe der Ortschaft Tall al-Hawa in der Provinz Aleppo im Norden Syriens. Erst vor zwei Tagen waren drei türkische Soldaten bei Kämpfen mit IS-Anhängern ums Lebens gekommen. Ein weiterer Soldat war nach Angaben von Anadolu bei einem Angriff von Kurden getötet worden.

Die türkische Armee hatte am 24. August eine Bodenoffensive in Syrien gestartet. Die Regierung in Ankara will mit der Operation "Schutzschild Euphrat" den IS von seiner Grenze zu vertreiben und zugleich weitere Geländegewinne der syrischen Kurden zu verhindern.