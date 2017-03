Explosionen in der Altstadt Dutzende Tote bei Anschlägen in Damaskus

Bei zwei Explosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte ging von mindestens 44 Toten aus. Dutzende weitere seien verletzt worden.

Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete über die Anschläge. Demnach ereigneten sich die Explosionen in der Nähe eines Friedhofs in der Altstadt von Damaskus. Unklar war zunächst ob es sich um deponierte Sprengsätze oder Selbstmordattentäter handelte.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Informanten in der syrischen Hauptstadt, die Attentate hätten auf Busse mit Besuchern aus Iran gezielt, die einen schiitischen Schrein in der Region besuchen wollten. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, dass schiitische Pilger Ziel des Anschlags gewesen seien. Die Angaben der in London ansässigen Organisation lassen sich nicht unabhängig überprüfen, haben sich in der Vergangenheit aber als zuverlässig erwiesen.

Damaskus wird von den Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad kontrolliert und gilt als vergleichsweise sicher, Anschläge sind hier selten. Bislang hat sich keine Terrororganisation zu den Explosionen bekannt. In der Vergangenheit wurden ähnliche Anschläge meist von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verübt.

Der schiitisch geprägte Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten des syrischen Machthabers im Kampf gegen Oppositionelle und den IS. Die Terroristen des IS sind überwiegend Sunniten und sehen Schiiten als Abtrünnige.