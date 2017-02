Syrien Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag in Homs

Bei einem Angriff auf zwei Standorte der Sicherheitskräfte in der syrischen Stadt Homs sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Anschlägen hat sich die Dschihadistenmiliz Dschabhat Fatah al-Scham bekannt. Fünf Selbstmordattentäter hätten Gebäude der syrischen Staatssicherheit und des Militärgeheimdienstes attackiert, hieß es. Dabei seien mehr als 40 Menschen getötet worden, darunter auch der Chef des Militärgeheimdienstes in Homs, Hassan Daabul.

Die Gruppe Fatah al-Scham hieß früher al-Nusra-Front und war der syrische Ableger des al-Qaida-Netzwerks. Homs ist Hauptstadt der gleichnamigen zentralen Provinz in Syrien. Die Stadt befindet sich zum größten Teil unter der Kontrolle der Regierung von Baschar al-Assad, ein Stadtviertel wird jedoch von moderateren Rebellen gehalten.

Das staatliche syrische Fernsehen berichtete, es habe in den Distrikten Al-Ghuta und Al-Mohata Gefechte gegeben, bevor sich Selbstmordattentäter an den beiden Standorten in die Luft gesprengt hätten.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens 42 Menschen getötet. Unter den Opfern sind demnach viele Angehörige der syrischen Armee. Provinzgouverneur Talal Barasi sprach von 30 Toten und 24 Verletzten. Das syrische Staatsfernsehen nannte keine genaue Opferzahl. Es bestätigte aber den Tod von Geheimdienstchef Daabul, der als enger Vertrauter Assads galt.