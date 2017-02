Syrien Dutzende Tote nach Anschlag in al-Bab

In der syrischen Stadt al-Bab hat es einen blutigen Anschlag gegeben. Ein Attentäter sprengte sich in Susian nordöstlich der Stadt mit einem Fahrzeug in die Luft, berichtet die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dutzende Menschen kamen ums Leben, die Nachrichtenagentur dpa meldete mindestens 42 Tote.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle, deren Berichte sich nicht unabhängig verifizieren lassen, waren die meisten Todesopfer Rebellenkämpfer. Erst am Donnerstag war die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) aus der Stadt verdrängt und die Stadt für befreit erklärt worden.

Zunächst befanden sich nach Informationen der Beobachtungsstelle aber weiter IS-Kämpfer in al-Bab. Die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen hatten die ehemalige IS-Hochburg über Wochen belagert. Die Offensive machte allerdings zunächst nur sehr langsam Fortschritte.

Die vollständige Verdrängung aus al-Bab wäre ein schwerer Rückschlag für die Extremistengruppe, die auch in ihrer letzten irakischen Hochburg Mossul unter Druck steht.