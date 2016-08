Syrien-Krieg: Dutzende Zivilisten bei Luftangriffen getötet

Unter den Opfern sollen auch sechs Kinder sein: Bei Luftangriffen auf Rebellengebiete im Zentrum Syriens seien mindestens 25 Zivilisten ums Leben gekommen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Kampfjets hätten nördlich der Stadt Hama nahe des Ortes Latamina mindestens 20 Angriffe geflogen. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Für Medien sind die Angaben kaum zu überprüfen, sie haben sich in der Vergangenheit jedoch als zuverlässig herausgestellt.

Rebellenmilizen hatten in der Region in den vergangenen Tagen mehrere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Mit der Offensive wollen sie nach eigenen Angaben Regimegegner entlasten, die weiter nördlich nahe der Stadt Aleppo mit Anhängern des Regierung kämpfen.

Die Rebellen bei Hama werden von der extremistischen Miliz Dschund al-Aksa angeführt. Benannt ist die Offensive nach dem Islamisten Marwan Hadid, der einst zum militanten Flügel der syrischen Muslimbrüder gehörte und 1976 in einem Gefängnis des Regimes starb.

In der Provinz hatten Aufständische eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen auch die strategisch wichtige Stadt Halfaja unter ihre Kontrolle gebracht. Halfaja liegt an einer Route, die die Küstenregion mit der Schnellstraße zwischen Aleppo und der Hauptstadt Damaskus verbindet.