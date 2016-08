Syrien: Zivilisten und Rebellen verlassen belagerte Stadt Daraja

Seit mehr als drei Jahren wird die Rebellenhochburg Daraja von syrischen Regierungstruppen belagert. Jetzt sollen Zivilisten und oppositionelle Kämpfer den Vorort von Damaskus verlassen können. Darauf haben sich Rebellen und Regierung geeinigt. Die ersten Menschen verließen laut Augenzeugenberichten bereits am Freitagnachmittag die Stadt.

Beide Seiten teilten mit, dass rund 700 Rebellen aus Daraja in das von der Opposition beherrschte Idlib ziehen sollten. Mehrere Tausend Zivilisten sollten sich in "Auffanglager" außerhalb der Stadt begeben.

Daraja ist eine Hochburg der Rebellen, wurde jedoch seit Ende 2012 von syrischen Regierungstruppen belagert. Die humanitäre Lage dort ist schlecht. Im Juni war erstmals seit Beginn der Belagerung ein Konvoi mit Hilfslieferungen für Zivilisten nach Daraja gelangt.

Nach Regierungsangaben soll die syrische Armee nach der Evakuierung in Daraja einmarschieren. Die abziehenden Rebellen dürften persönliche Waffen mitnehmen, müssten sonstige Kriegsgüter aber in der Stadt zurücklassen. Die Räumung solle rund vier Tage dauern.

Ein Rebellenvertreter sagte: "Die Zivilisten werden in Gegenden unter Regimekontrolle nahe Damaskus ausreisen." Die Rebellen würden "nach Idlib gehen oder ihre Situation mit dem Regime aushandeln".

SPIEGEL ONLINE Eingeschlossene Orte in Syrien

Daraja wird von zwei islamistischen Rebellengruppen kontrolliert - Adschnad al-Scham und den Märtyrern des Islam. Nach Angaben der regierungsnahen Nachrichtenwebseite Al-Masdar Online sind Regierungstruppen in den vergangenen Tagen nach Daraja vorgerückt.

In Genf versuchen derweil die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, ihre Positionen im Syrienkrieg abzustimmen. Nach Angaben von Diplomaten soll es um eine Koordinierung amerikanischer und russischer Luftangriffe auf die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien gehen. Ein zentrales Thema dürfte auch die Lage der mit den USA verbündeten syrischen Kurden sein. Diese stehen unter Feuer der türkischen Streitkräfte.

Vertreter von Uno-Hilfsorganisationen dringen bei Kerry und Lawrow darauf, Feuerpausen und freien Zugang für humanitäre Helfer zu Zehntausenden notleidenden Zivilisten in Aleppo und anderen umkämpften Orten Syriens zu ermöglichen.