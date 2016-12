Nach Angriffen auf Busse Evakuierung von Aleppo ausgesetzt

Tausende Menschen in Ost-Aleppo warten weiter bei winterlicher Kälte und ohne Nahrungsmittel auf die Evakuierung. Laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist der Abtransport der Zivilisten und Kämpfer aus der Enklave bis auf Weiteres ausgesetzt. An diesem Sonntag hat demnach niemand den Ostteil der Stadt verlassen können. Verantwortlich für die Angriffe auf die Busse sollen Kämpfer gegen das Assad-Regime sein.

Auch die geplanten Evakuierungen der von Rebellen belagerten schiitischen Dörfern al-Fua und Kefraja in der nordwestlichen Provinz Idlib seien vorläufig gestoppt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien weiter mit. Wer den Stopp der Evakuierung angeordnet haben soll, ist unklar. Zuvor hatten Bewaffnete mehrere für diese Evakuierungen vorgesehene Busse in Brand gesetzt.

Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie die Angreifer die Busse stoppten, die Fahrer zum Aussteigen zwangen und die Fahrzeuge beschossen. Mindestens 20 Busse seien in Brand gesetzt worden. Laut Beobachtungsstelle wurde ein Busfahrer getötet. Demnach steckte hinter der Attacke ein Streit zwischen der dschihadistischen Gruppe Fateh al-Scham - früher Al-Nusra-Front - und der ebenso extremistischen Rebellenorganisation Ahrar al-Scham über die Evakuierungen.

Video REUTERS

Über die Anzahl der zerstörten Busse gibt es aber unterschiedliche Angaben der Nachrichtenagenturen. Die dpa zitiert die Angabe der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, wonach sechs Busse zerstört wurden.

Die Evakuierung von Menschen aus den beiden Ortschaften ist die Bedingung dafür, dass auch aus dem zerstörten Osten Aleppos weitere Menschen abtransportiert werden dürfen. Dort wurden syrischen Staatsmedien zufolge etwa hundert Busse dafür bereitgestellt. 30 von ihnen waren bereits voller Menschen, als die Nachricht von der Aussetzung eintraf.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich inzwischen auf eine Resolution über die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo geeinigt. Am Montag soll das Gremium darüber abstimmen. Die Zustimmung werde voraussichtlich einstimmig erfolgen, sagte die US-Botschafterin bei der Uno, Samantha Power, nach den mehr als dreistündigen Verhandlungen. Russlands Uno-Botschafter Witali Tschurkin sagte Journalisten: "Ich denke, wir haben einen guten Text." Man habe sich auf die Abstimmung am Montag um 9 Uhr New Yorker Zeit geeinigt (15 Uhr deutscher Zeit).

SPIEGEL ONLINE Frontverlauf in Syrien

Früher am Sonntag hatte Tschurkin angekündigt, eine von Frankreich eingebrachte Resolution über die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo nicht mitzutragen. "Wir können das nicht unterstützen, wir können nicht erlauben, dass es durchkommt. Denn das ist ein Desaster", sagte Tschurkin. Sein Land habe kein Problem mit Beobachtern, aber sie müssten besser ausgebildet und das Prozedere besser organisiert sein

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin haben zudem am Sonntag am Telefon über die Evakuierungen gesprochen, hieß es aus dem Umfeld Erdogans. Demnach haben die Staatschefs darin übereingestimmt, dass die Evakuierungen fortgesetzt werden müssen. Zudem hätten sie darüber gesprochen, die Anstrengungen für eine politische Lösung und dem Zugang für humanitäre Hilfe zu intensivieren.

Am Dienstag wollen die Außenminister von Russland, der Türkei und dem Iran über Syrien beraten. Während Russland und Iran Verbündete von Syriens Machthaber Baschar al-Assad sind, verhandelt die Türkei auf Seiten der Rebellen.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass noch rund 30.000 Menschen in dem seit Monaten belagerten Osten Aleppos sind. Nach früheren Angaben des Roten Kreuzes könnte die Evakuierung des Stadtteils mehrere Tage dauern.

Rebellen und Regierung hatten sich am Samstag auf ein neues Abkommen geeinigt, das den Abzug der restlichen Kämpfer und Zivilisten aus dem umkämpften Stadtteil ermöglichen soll. Ein Teil der Menschen aus Ost-Aleppo soll demnach in die Provinz Idlib gebracht werden, die großteils von radikalen Islamisten beherrscht wird. Der Rest soll in Stadtteile Aleppos ausweichen, die unter der Kontrolle der Regierung sind.

Aleppo war nach heftigen Luftangriffen in den vergangenen Wochen von syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands und Irans fast vollständig erobert worden.