Evakuierung fortgesetzt Hunderte Menschen verlassen Ost-Aleppo

Mit Verzögerung ist die Evakuierung von Ost-Aleppo wieder aufgenommen worden. Mindestens fünf Busse mit Hunderten Bewohnern sollen in der Nacht auf Montag in Rebellengebieten westlich der syrischen Metropole erreichten haben. Dies meldeten Aktivisten und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nach Angaben der türkischen Hilfsorganisation IHH sind in den Bussen, die in Raschidin ankamen, rund 400 Menschen gewesen.

Der Abtransport der Bewohner und Rebellen war am Sonntag erneut gestoppt worden. Offensichtlich hatte ein Angriff auf einige Busse in der Nachbarprovinz Idlib den Deal torpediert. Regierungskreise hatten zuvor von einer neuen Vereinbarung zwischen der syrischen Führung und den Rebellen berichtet. Diese schließe auch die Evakuierung der belagerten Orte Fua und Kafraja mit ein.

Am Freitag war die Räumung unterbrochen worden, nachdem es erneut Gefechte gegeben hatte. Die Führung in Damaskus und die Opposition hatten sich dafür gegenseitig die Schuld zugeschoben. Im Osten Aleppos sollen sich noch Zehntausende Menschen bei winterlicher Kälte und unter großen Entbehrungen aufhalten, bislang sollen rund 8500 Menschen aus der Stadt gebracht worden sein.

In die beiden schiitischen Dörfer Fua und Kafraja in der Provinz Idlib südwestlich von Aleppo waren nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag ebenfalls Busse eingefahren. Schiitische Milizen aus Iran, die an der Seite der syrischen Armee kämpfen, hatten nach Angaben aus Regierungskreisen gefordert, dass im Gegenzug für die Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos auch die Blockade dieser beiden Orte aufgehoben werden müsse.

Gleichzeitig zu der Evakuierungsmission in Ost-Aleppo sollen auch 200 Menschen aus den von der Regierung belagerten Orten Madaja und Sabadani nahe der Grenze zum Libanon gebracht werden.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich inzwischen auf eine Resolution über die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo geeinigt. Am Montag soll das Gremium darüber abstimmen.