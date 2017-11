Ermittlungen gegen Assad-Regime Syrische Ex-Gefangene stellen in Karlsruhe Anzeige wegen Folter

Mehrere Syrer haben beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe zwei neue Strafanzeigen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen eingereicht. Die Anzeigen richten sich gegen 17 Funktionäre der Regierung von Präsident Baschar al-Assad.

Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) hat die Strafanzeigen in Zusammenarbeit mit den syrischen Anwälten und Aktivisten Anwar Al-Bunni und Mazen Darwish erarbeitet. In Deutschland ist es unter dem Weltrechtsprinzip möglich, in Syrien begangene Verbrechen gegen die Menschenrechte vor Gericht zu bringen. Der Generalbundesanwalt hat Verfahren gegen zwölf Mitglieder des Assad-Regimes eingeleitet und erste Zeugen verhört. Insgesamt haben 13 Männer und Frauen aus Syrien in dieser Woche in Karlsruhe Anzeige erstattet.

Einer von ihnen ist Yazan Awad. Er schildert, wie er vier Monate in der Ermittlungsabteilung des Lufwaffengeheimdienstes auf dem Militärflughafen Mezze in Damaskus gefoltert wurde. Awad ist heute 30 Jahre alt und studierte Ingenieurwesen in Damaskus. Als Aktivist engagierte er sich seit Beginn in der Protestbewegung gegen die Regierung Assad und war unter anderem in einer Organisation zur Unterstützung von Gefangenen aktiv.

Im November 2011 wurde Awad zusammen mit drei Freunden festgenommen. Als er in der Ermittlungsabteilung in Mezze ankam, so berichtet Awad, wurde er mehrere Stunden lang mit Kabeln und Stöcken, deren Spitzen mit Nägeln versehen waren, gefoltert. Dabei brachen die Wächter Awad den Kiefer. Da er nicht medizinisch versorgt wurde, konnte er wochenlang nicht essen. Er war darauf angewiesen, dass ihm Mitgefangene das karge Essen vorkauten.

Immer wieder wurde Awad gefoltert - dabei wurde er regelmäßig mit Elektroschocks traktiert. Nach seiner Freilassung floh Awad zunächst nach Ägypten und kam über das Mittelmeer nach Europa. Er lebt nun mit seiner Frau in Deutschland. Er wurde in Syrien so schwer gefoltert, dass er nach seiner Flucht in der Bundesrepublik operiert werden musste.

SPIEGEL ONLINE

Ein weiterer Anzeigensteller ist Shappal Ibrahim. Er hat anderthalb Jahre Haft im Militärgefängnis Sednaja überlebt. Ibrahim ist Kurde aus Kamischli im Norden Syriens. Er war schon vor Ausbruch der Proteste gegen Assad politisch aktiv. Ab 2011 organisierte er Demonstrationen, im September desselben Jahren wurde er vom Luftwaffengeheimdienst festgenommen. Ibrahim verbrachte zunächst einige Wochen in unterschiedlichen Haftanstalten dieses Geheimdiensts, wo er mit verschiedenen Methoden gefoltert wurde.

Im Februar 2012 wurde er ins Militärgefängnis Sednaja gebracht, wo er bis Mai 2013 in Haft blieb.

Dem ECCHR berichtete Ibrahim von unmenschlichen Haftbedingungen im Militärgefängnis sowie von systematischen Misshandlungen und Folter. Der Tagesablauf in Sednaja war strengstens organisiert: Zwischen 3 und 5 Uhr morgens weckten die Wächter die Gefangenen, die sofort ihre Decken zusammenrollen mussten. Dann bekamen sie die einzige Mahlzeit des Tages: wenig und meist verdorbenes Brot, ein Ei, etwas Reis oder Kartoffeln. Das Wasser mussten die Gefangenen aus einem tröpfelnden Wasserhahn sammeln. Ihnen war nur erlaubt den hinteren Bereich der Zelle zu nutzen. Dort mussten sie tagsüber in einer Reihe und mit dem Gesicht zur Wand stehen. Abends gaben die Wächter ein Signal zum Schlafen und die Gefangenen mussten ihre Decken sofort wieder ausrollen.

Nach 16 Monaten Haft wurde Ibrahim im Mai 2013 aus Sednaja entlassen. Es gelang ihm Syrien zu verlassen, heute lebt er mit seiner Familie in Deutschland.

"Ich stehe für die Ermittlungen des Generalbundesanwalts zur Verfügung", sagt Ibrahim. "Ich will dazu beitragen, dass die deutsche Justiz Haftbefehle gegen diejenigen erlässt, die die Verbrechen der Militärpolizei und der Geheimdienste zu verantworten haben."

Bereits im März hatten syrische Folteropfer in Karlsruhe Strafanzeige gegen Vertreter der syrischen Militärpolizei und der Geheimdienste gestellt. Im September reichte zudem eine Gruppe um einen früheren Angehörigen der syrischen Militärpolizei Anzeige ein. Der Mann mit Codenamen "Caesar" hatte als Fotograf im Auftrag der Militärpolizei Todesfälle in Gefängnissen dokumentiert und tausende Fotos von Leichen ins Ausland geschmuggelt.