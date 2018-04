"Feindliche Raketen" Explosionen erschüttern Militärstützpunkte in Syrien

Heftige Explosionen haben am Sonntagabend in Syrien mehrere Stützpunkte der Armee und iranischer Milizen erschüttert. "Feindliche Raketen" seien auf Militäreinrichtungen in den Provinzen Hama und Aleppo abgefeuert worden, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana und berief sich dabei auf Armeekreise. Das Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen der Explosionen.

Die in Großbritannien ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Raketenabschüsse; demnach wurden unter anderem das Hauptquartier der 47. Brigade westlich der Stadt Hama sowie Stützpunkte nahe des Flughafens von Aleppo von Raketen getroffen. Angaben zu möglichen Opfern wurden nicht gemacht.

Regierungsnahe Quellen sagten der Deutschen Presse-Agentur, laute Explosionen seien auch nahe dem Stützpunkt Nahar al-Bard zu hören gewesen, der 60 Kilometer nordwestlich von Hama liegt. Auch dort seien iranische Truppen stationiert.

Wer die Raketen abgefeuert hat, ist bisher unklar. Staatsmedien äußerten die Vermutung, Israel könnte hinter den Angriffen stecken. Das israelische Militär kommentiert derartige Vorgänge grundsätzlich nicht.

Iran ist neben Russland der engste Verbündete der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad. Am 9. April hatten Russland und Syrien Israel für Angriffe auf Stützpunkte nahe Homs mit mindestens 14 Toten verantwortlich gemacht.