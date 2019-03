Geberkonferenz in Brüssel Den Syrern helfen, ohne Assad zu unterstützen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Hafiz al-Assad ist zurück in Daraa. Am Sonntagvormittag hat das syrische Regime die Wiedererrichtung der Statue des im Jahre 2000 verstorbenen Diktators gefeiert. Es war eine Zeremonie mit hoher Symbolkraft: Fast genau auf den Tag vor acht Jahren hatte der Aufstand gegen das Assad-Regime mit Protesten gegen die Verhaftung mehrerer Schüler in Daraa begonnen. Als Zeichen ihrer Verachtung für die Herrscherfamilie hatten die Demonstranten damals die Statue von Assad senior gestürzt.

The ceremonial unveiling of a statue of Hafez al #Assad took place in #Daraa pic.twitter.com/coMlr7PCnc — SMM Syria (@smmsyria) March 11, 2019

Mit der Wiedererrichtung des Denkmals setzt das Regime zwei Botschaften: Erstens: Der Aufstand ist endgültig vorbei. Zweitens: An eine Reform des politischen Systems in Syrien ist nicht zu denken. Der Assad-Clan und seine Günstlinge haben auch künftig in Syrien das Sagen, ein Ende des Personenkults um Hafiz al-Assad und seine Söhne - den 1994 verstorbenen Basil und den heute regierenden Baschar - ist nicht zu denken.

Doch während Regimeanhänger die Enthüllung der neuen Diktatorenstatue feierten, regte sich wenige hundert Meter weiter südlich Protest. Mehrere hundert Menschen demonstrierten in der Altstadt von Daraa gegen die Feier, gegen die Verhaftung früherer Rebellenkämpfer und gegen die Zwangsverpflichtung junger Männer für die Regierungstruppen.

Russland macht Druck beim Wiederaufbau

Es waren die größten Proteste in Daraa, seit das syrische Regime die Stadt im Juli 2018 wieder unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Russland hatte damals ein Abkommen vermittelt, das vorsieht, dass frühere Rebellengruppen die Kontrolle über die Altstadt behalten und die syrische Armee um das Gebiet Checkpoints errichtet, aber nicht selbst in das Viertel vorrückt. Das macht dort Proteste wie am Sonntag möglich.

Dozens of demonstrators protested in Daraa city on Sunday morning against the recent renovation of a statue of former Syrian president, Hafez al-Assad, in a downtown area close to formerly rebel-held areas of the southern city #thread 1/6 pic.twitter.com/2LtIcisT4V — Syria Direct (@SyriaDirect) March 10, 2019

Einerseits gibt das Regime Geld für Statuen aus, die den Diktatorenclan verherrlichen. Andererseits sieht sich der syrische Staat außer Stande, seine Bürger ausreichend mit Nahrungsmitteln, Elektrizität und sauberem Wasser zu versorgen. 11,7 Millionen Menschen in Syrien sind nach Angaben der Vereinten Nationen auf humanitäre Hilfe angewiesen, zwei Drittel von ihnen leben in Gebieten, die unter Kontrolle der Regierung in Damaskus stehen.

Am Dienstag beginnt in Brüssel eine dreitägige Geberkonferenz für Syrien. Dort beraten Vertreter verschiedener Uno-Organisationen, der EU, der Nachbarstaaten Syriens und zahlreicher Hilfsorganisationen über Hilfe für Flüchtlinge innerhalb Syriens und in den Nachbarländern. 6,2 Millionen Syrer sind Vertriebene im eigenen Land, 5,6 Millionen Syrer seit 2011 ins Ausland geflüchtet.

Am Rande der Gespräche dürfte es neben der Nothilfe auch um den langfristigen Plan für Syrien gehen. Im Vorfeld des Treffens hat Russland massiven Druck auf Europa ausgeübt. Moskau fordert die EU-Staaten - allen voran Deutschland - auf, den Wiederaufbau in Syrien zu finanzieren. Dann könnten auch die syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. Die EU hat festgelegt, dass sie erst dann beim Wiederaufbau des Landes helfen wird, wenn ein "umfassender, echter und alle Seiten einbeziehender politischer Übergang" erkennbar ist. Der ist zwar nicht in Sicht, gleichwohl haben Italien, Österreich und Ungarn durchblicken lassen, dass sie bereit sind, ihre Beziehungen zum Assad-Regime zu normalisieren.

Syriens Regime behindert Arbeit der Helfer

Die Hilfsorganisationen beklagen vor der Brüsseler Konferenz ein Dilemma. Einerseits sind Millionen Syrer von ausländischer Hilfe abhängig. Andererseits trägt jeder Euro, der in Gebiete unter Kontrolle des Regimes fließt, dazu bei, die Assad-Diktatur zu stützen. Hilfsorganisationen wie Oxfam und der Norwegische Flüchtlingsrat räumen selbst ein, dass das Regime den Helfern vielerorts freien Zugang zu notleidenden Gebieten verweigert oder verzögert. Syrische Oppositionelle beklagen, dass Uno-Organisationen in Regimegebieten Aufgaben des Staates übernommen haben - dadurch kann das Regime seine Ressourcen darauf konzentrieren, die letzten Gebiete unter Kontrolle der Aufständischen zurückzuerobern.

SPIEGEL ONLINE Machtverhältnisse in Syrien

So hat in den vergangenen Tagen das syrische Militär mit Unterstützung der russischen Armee seine Angriffe auf die nordsyrische Provinz Idlib verschärft. Allein am Wochenende wurden bei Luftangriffen in der Region vier Zivilisten getötet, seit Jahresanfang zählten Mediziner mindestens 116 zivile Todesopfer.

Im September hatten die Türkei und Russland die Schaffung einer sogenannten Deeskalationszone in Idlib vereinbart. Seither haben allerdings die Dschihadisten der Terrormiliz HTS ihre Vorherrschaft in der Region ausgebaut. Moskau hat Ankara wiederholt aufgefordert, die Islamisten zu entmachten - andernfalls sei die gewaltsame Rückeroberung der Region unvermeidlich.

