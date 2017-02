Syrien-Gipfel in Genf Opposition will direkte Gespräche mit Assad-Regime

Zehn Monate nach dem Scheitern der letzten Syrien-Gespräche unter Uno-Vermittlung beginnen in Genf neue Verhandlungen über ein Ende des Bürgerkriegs.

Der Uno-Syrienbeauftragte Staffan de Mistura will sich am Donnerstag zunächst getrennt mit Vertretern der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad und der Opposition treffen. Die Regimegegner fordern jedoch schnelle direkte Verhandlungen. Es sei notwendig, Zeit zu sparen, weil jeder Tag viele Menschenleben in Syrien koste, sagte Oppositionssprecher Salim Muslit in Genf.

Die letzten Genfer Friedensgespräche hatte die Opposition im April 2016 aus Protest gegen neu aufflammende Kämpfe abgebrochen. Seitdem haben die Regierungskräfte wichtige Geländegewinne erzielt. Sie brachten unter anderem den lange umkämpften Osten der Großstadt Aleppo unter ihre Kontrolle. De Mistura will mit den Konfliktparteien in der neuen Runde über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen sprechen.

Der Uno-Vermittler dämpfte am Mittwoch jedoch die Erwartungen. "Erwarte ich einen Durchbruch? Nein", sagte de Mistura in einer Pressekonferenz. Er wolle aber die weitgehend eingehaltene Waffenruhe nutzen, um den politischen Prozess voranzutreiben. Russland habe Syriens Regierung aufgerufen, während der Verhandlungen keine Luftangriffe zu fliegen.

Oppositionsführer Muslit erklärte, er hoffe, einen ernsthaften Verhandlungspartner zu finden. Allerdings sei die Regierung nicht nach Genf gekommen, um über einen politischen Übergang zu verhandeln. "Sie sind nur hier, um Zeit zu gewinnen und mehr Verbrechen in Syrien zu begehen", sagte er. "Es gibt kein Vertrauen in dieses Regime."

Uno: Konvois attackiert, Hilfe für Rebellengebiete "gleich null"

Russland als wichtigster Verbündeter der Regierung und die Türkei als Unterstützer der Opposition hatten Ende Dezember eine Waffenruhe in Syrien vermittelt. Dennoch kommt es in dem Bürgerkriegsland immer wieder zu Gefechten und Luftangriffen. Seit Beginn des Bürgerkriegs vor rund sechs Jahren sind in Syrien nach Uno-Angaben rund 400.000 Menschen getötet worden, Millionen Menschen sind geflohen.

Die Uno beklagt außerdem, dass wiederholt Hilfskonvois überfallen wurden. Bewaffnete Männer hätten die Lieferungen geplündert und die Fahrer gewaltsam attackiert, teilte Uno-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien mit. Zwei Konvois sollten in dieser Woche die von der Opposition gehaltene Stadt Waer in der Nähe des zentralsyrischen Homs beliefern, beide hätten ihr Ziel aber nicht erreicht.

Nach Uno-Angaben erreichten in den vergangenen zwei Monaten lediglich drei Konvois von Rebellen gehaltene Städte. Die Hilfe für Syrer in den belagerten Städten sei damit "gleich null", sagte O'Brien.