Hama in Syrien Hilfsorganisation berichtet von Giftgasangriff auf Zivilisten

In Syrien soll sich erneut ein Giftgasangriff ereignet haben. Das berichtet die Hilfsorganisation Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM).

Gegen 6.30 Uhr seien am Montagmorgen Orte rund 50 Kilometer östlich der Stadt Hama aus der Luft bombardiert worden. Zugleich seien sie mit einer geruchs- und farblosen Chemikalie attackiert worden.

93 Zivilisten seien gestorben, 300 verletzt worden. Viele Opfer seien Kinder. Die Organisation listet in einer Mitteilung detailliert auf, wie viele Menschen in fünf betroffenen Vororten gestorben sein sollen.

Ärzte in der Umgebung haben der Hilfsorganisation nach eigenen Angaben von den Opfern und ihren Symptomen berichtet. Die Menschen hätten erweiterte Pupillen gehabt, Krämpfe, extrem trockenen Husten, blutigen Auswurf, Atemnot und Schwindel. Sie hätten sich übergeben müssen. Die Opfer seien schnell gestorben, mit Schaum vor dem Mund. Äußere Verletzungen seien nicht zu sehen gewesen.

Aus der Mitteilung geht nicht hervor, wer für den Angriff verantwortlich sein könnte. Hama befindet sich in einem Gebiet, das von Regierungstruppen gehalten wird. Laut UOSSM werden die betroffenen Dörfer aber von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrolliert.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in England, die ihre Informationen von einem Netz aus Informanten in Syrien bezieht, bestätigte ebenfalls Berichte über einen möglichen Giftgasangriff in der zentralsyrischen Provinz Hama. Man habe Erkenntnisse, dass am Montag Menschen starben, nachdem sie den Rauch von explodierten Geschossen eingeatmet hätten, sagte der Leiter der Organisation, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur dpa.

SPIEGEL ONLINE

Die UOSSM verurteilte die Attacke bei Hama. "Wir fordern die OPCW auf, den Angriff sofort zu untersuchen und die Täter für ihre Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen."

Gemeint ist die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW). In einem im August dieses Jahres vorgelegten Bericht war die OPCW zu dem Schluss gekommen, dass die Konfliktparteien in Syrien in mehreren Fällen Chemiewaffen eingesetzt haben.

Soldaten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad haben am 21. April 2014 und am 16. März 2015 zwei Dörfer in der nordwestlichen Provinz Idlib aus Hubschraubern mit Giftgas angriffen.

Die IS-Miliz benutzte nach Erkenntnissen der Experten am 21. August 2015 im Ort Marea nahe Aleppo das hochgiftige Senfgas. Die IS-Miliz sei im Syrien-Konflikt die einzige Kriegspartei "mit der Fertigkeit, dem Willen und der Möglichkeit zur Nutzung von Senfgas", hieß es in dem Untersuchungsbericht.