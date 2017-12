Syrische Rebellenhochburg Hilfsorganisationen evakuieren Kranke und Schwerverletzte aus Ost-Ghuta

Hilfsorganisationen haben erstmals Schwerkranke und Schwerverletzte aus der belagerten syrischen Rebellenbastion Ost-Ghuta bringen können. Vertreter von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond hätten damit begonnen, lebensbedrohlich Erkrankte in die Krankenhäuser von Damaskus zu bringen, teilten die Organisationen via Twitter mit.

Zunächst sollen demnach vier Patienten nach Damaskus gebracht worden sein, die ersten von 29 besonders kritischen Fällen. Auf einer Prioritätenliste der Vereinten Nationen aus der vergangenen Woche stehen insgesamt 494 Namen.

Ost-Ghuta ist eines der letzten Gebiete unter Kontrolle der Rebellen. In der Region am Ostrand von Damaskus leben knapp 400.000 Menschen seit 2013 unter ständiger Belagerung durch die Regierungstruppen. Rund die Hälfte davon sind Kinder. Seit Jahren haben sie kaum noch Lebensmittel oder Medikamente; viele Menschen, die seit Monaten auf ihre Evakuierung warteten, sind inzwischen nach Uno-Angaben gestorben.

SPIEGEL ONLINE

In der Region wurde eine sogenannte Deeskalationszone ausgerufen, in der eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gelten soll. In den vergangenen Wochen nahm dort die Gewalt aber zu.