Syrien "Islamischer Staat" schießt syrischen Kampfjet ab

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) wird trotz der zwischen den USA und Russland verkündeten Waffenruhe in Syrien weiter bekämpft und mit Kampfflugzeugen bombardiert. Jetzt gelang dem IS offenbar bei einem Luftangriff auf seine Stellungen in der Provinz Deir al-Sor ein Schlag gegen die Armee von Machthaber Baschar al-Assad.

Die Terrormiliz hat nach eigenen Angaben einen Jet der syrischen Luftwaffe abgeschossen. Wie das IS-Sprachrohr Amak berichtete, hätten IS-Kämpfer das Flugzeug in der Nähe der ostsyrischen Stadt Deir al-Sor abgeschossen. Sicherheitskreise des syrischen Militärs bestätigten den Verlust.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, der Pilot der MiG-21 sei getötet worden. Demnach sei das Flugzeug beim Angriff auf IS-Stellungen abgeschossen worden. Der Kampfjet sei Teil einer Offensive gewesen, um die Dschihadisten zurückzudrängen.

Die Terrormiliz war am Samstag gegen die Regierungstruppen nahe Deir al-Sor vorgerückt, nachdem die von den USA geführte Koalition syrische Stellungen in der Gegend angegriffen und nach Beobachterangaben 90 Soldaten getötet hatte. Russland warf den USA anschließend vor, amerikanische Jets hätten die syrischen Kräfte gezielt angegriffen. US-Vertreter bei den Vereinten Nationen wiesen den Vorwurf zurück und erklärten, es habe sich um einen "Irrtum" gehandelt.

An dem Angriff war neben anderen Nationen auch ein Flugzeug der australischen Luftwaffe beteiligt. Das Verteidigungsministerium in Canberra teilte mit, Australien würde "niemals absichtlich auf syrische Einheiten zielen oder aktiv den 'Islamischen Staat' unterstützen". Der Angriff sei sofort abgebrochen worden, als russische Quellen gemeldet hatten, es handle sich offenbar um syrische Truppen im Zielgebiet.