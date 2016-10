Bürgerkrieg in Syrien Assads Armee fordert Zivilisten in Ost-Aleppo zur Flucht auf

Die syrische Regierung von Machthaber Baschar al-Assad will den Widerstand der Rebellen im Osten Aleppos offenbar mit aller Gewalt brechen und dafür weitere zivile Todesopfer in Kauf nehmen.

Am späten Mittwochabend forderte die Armee alle Menschen in Ost-Aleppo auf, die Stadt zu verlassen. Wer bliebe, würde sich seinem "unausweichlichen Schicksal" ergeben, hieß es in der Mitteilung der Armee. Die Luftschläge würden nun zurückgefahren, um Zivilisten den Auszug aus der Stadt zu ermöglichen, meldete das syrische Staatsfernsehen.

Weiter hieß es, die Versorgungswege der Rebellen im Norden der Stadt seien abgeschnitten. Zudem habe das Militär Kenntnis über sämtliche Rebellenstellungen und Waffenlager in der Stadt. Man sei erfolgreich in Rebellengebiete im Nordosten Aleppos vorgestoßen.

Die Aufforderung zum Verlassen der Stadt ist zynisch: Russische und syrische Kampfflugzeuge bombardieren seit 16 Tagen den eingekesselten Ostteil. Dabei kamen laut Syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 300 Zivilisten ums Leben, Krankenhäuser und Wasserpumpen wurden zerstört.

Die geschätzt mehr als 250.000 eingeschlossenen Menschen in den Rebellengebieten im Ostteil der Stadt waren bereits vor Beginn der Luftschläge Mitte September aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen. Schon während der damals brüchigen Waffenruhe verwies das Assad-Regime auf angebliche "Fluchtkorridore" für den sicheren Abzug von Zivilisten.

Eine Überprüfung entsprechender Fernsehbilder durch den SPIEGEL ergab aber, dass das syrische Fernsehen zwei Jahre alte Bilder von abziehenden Zivilisten als aktuell ausstrahlte. Auch Helfer der Uno und andere Organisationen wussten nichts von Flüchtlingen, die laut syrischem Regime und russischen Militärangaben angeblich zu Hunderten aus der Stadt gekommen waren.

SPIEGEL-Experte Christoph Reuter über angebliche Fluchtkorridore aus Aleppo

Video DER SPIEGEL

Das syrische Militär treibt seit Mitte September mit russischer Unterstützung eine Großoffensive in Aleppo voran. Auch Assads Verbündeter Russland intensiviert derzeit seine Kriegsbemühungen in Syrien: Mit der Ankunft zweier weiterer Kriegsschiffe im Mittelmeer baut das Land seine Präsenz vor der Küste aus. Admiral Viktor Krawtschenko erklärte in Moskau, die Zahl russischer Kriegsschiffe könne bei Bedarf auf 20 erhöht werden.

Auf diplomatischer Ebene kam am Mittwoch wieder etwas Bewegung in den Syrienkonflikt. Zwei Tage nach dem Abbruch der Syriengespräche nahmen die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, wieder Kontakt auf.