Syrischer Arzt über Idlib "Die Waffenruhe hat den Menschen Hoffnung gegeben"

In diesen Tagen entscheidet sich das Schicksal der syrischen Provinz Idlib - mal wieder. Vor einem Monat hatten sich Russland und die Türkei auf die Einrichtung einer demilitarisierten Pufferzone in Idlib geeinigt. Dadurch sollte eine Militäroffensive der syrischen Armee gegen die Rebellen in der Provinz abgewendet werden.

Nun endet die Frist zur Umsetzung dieses Abkommens. Die knapp drei Millionen Menschen in Idlib hoffen, dass die fragile Waffenruhe in der Provinz anhält.

Der Mediziner Ahmad Tarakji ist gerade aus Idlib zurückgekehrt. Tarakji wurde in Aleppo geboren, lebt aber seit Jahrzehnten in Kalifornien. Vor 20 Jahren gründete er die Syrian American Medical Society. In der Organisation haben sich in den USA lebende Syrer zusammengetan, um Medizinern in ihrem Heimatland zu helfen. Seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 hat das Bündnis sein Engagement deutlich verstärkt und unterstützt Dutzende Krankenhäuser in Syrien.

Zur Person SPIEGEL ONLINE Dr. Ahmad Tarakji ist Präsident der Syrian American Medical Society. Er lebt in Fresno, Kalifornien, und ist dort als Herzchirurg tätig. Mehrmals im Jahr reist er nach Syrien, um Ärzte im Bürgerkriegsland zu unterstützen.

Im Interview mit SPIEGEL ONLINE spricht Tarakji über die humanitäre Lage in Idlib, die Hoffnungen der Syrer und die Angriffe auf medizinische Einrichtungen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Tarakji, Sie sind gerade aus Idlib zurückgekehrt. Wie würden Sie die humanitäre Lage vor Ort beschreiben?

Ahmad Tarakji: Ich habe die fünf größten Krankenhäuser in der Region besucht. Das medizinische Personal ist noch immer fest entschlossen, seine Arbeit fortzuführen. Das Problem ist die schwindende Unterstützung durch die Uno und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Vorräte an einfachen Medikamenten wie Antibiotika in den Krankenhäusern reichen nur für eine Woche. Die Lücken müssen dann von Nichtregierungsorganisationen geschlossen werden. Oder die Patienten müssen sich die Medikamente auf dem Schwarzmarkt kaufen, was sehr teuer ist.

Syrian American Medical Society/ SAMS Tarakji mit Mitarbeitern in syrischem Krankenhaus

SPIEGEL ONLINE: Was sind denn die Gründe für die fehlende Unterstützung von Uno und WHO?

Tarakji: Eine Zeit lang hatten beide gute Gründe dafür, nicht zu viel Material in die Krankenhäuser zu liefern, weil die Einrichtungen so oft von syrischer und russischer Armee bombardiert wurden. Aber jetzt wird immer klarer, dass die syrische Regierung die Büros von Uno und WHO in Damaskus beeinflusst. Sie knicken ein vor dem Druck der Regierung, die ihren Büros in Damaskus sogar verbietet, auch nur mit den Krankenhäusern zu kommunizieren, die sich in Regionen außerhalb der Regierungskontrolle befinden. Das hat etwa zur Folge, dass wir vor einem Jahr die WHO gebeten haben, Krankenhäuser mit Medikamenten gegen Tuberkulose zu beliefern. Darauf warten wir immer noch.

SPIEGEL ONLINE: Wie hat sich die Waffenruhe in Idlib ausgewirkt?

Tarakji: Die Waffenruhe hat den Menschen Hoffnung gegeben. Sie haben angefangen, beschädigte Straßen und Häuser zu reparieren, es gibt Märkte, auf denen Bauern Blumen und Granatäpfel verkaufen. Aber die Leute sind skeptisch, was die Haltbarkeit der Feuerpause betrifft. Wir hoffen auf einen dauerhaften, landesweiten Waffenstillstand. Aber dafür brauchen wir einen internationalen Schutzschirm, nicht nur einen Deal zwischen Russland und der Türkei.

AFP Markt in der Provinz Idlib

SPIEGEL ONLINE: Der sogenannte Genfer Friedensprozess unter Uno-Führung wäre der richtige Rahmen dafür.

Tarakji: Ja. Aber das Problem ist, dass die Zivilgesellschaft in Genf gar nicht vertreten ist, sich große Teile des syrischen Volks also nicht repräsentiert fühlen. Aber die Zivilgesellschaft ist der Garant für eine stabile Zukunft. Vertreter der Zivilgesellschaft müssen in dem politischen Prozess eine Stimme bekommen und ich fordere Deutschland und die EU auf, sich dafür starkzumachen.

SPIEGEL ONLINE: Viele ihrer Kollegen sind in den vergangenen Jahren bei vorsätzlichen Angriffen auf Krankenhäuser getötet worden. Trotzdem haben die Vereinten Nationen die Koordinaten der Krankenhäuser in Idlib an die Regierungen Russlands und Syriens übermittelt. Halten Sie das für richtig?

Tarakji: Ehrlich gesagt war das sogar unsere Idee. Syrische und russische Drohnen haben Rettungswagen aus der Luft verfolgt. So haben sie herausgefunden, wo sich unsere Krankenhäuser befinden und haben sie dann angegriffen. Also waren unsere Krankenhäuser für sie eh kein Geheimnis mehr. Wir wollten, dass Russland Verantwortung übernimmt und keine Entschuldigung mehr für die Angriffe hat. Seit wir die Koordinaten öffentlich gemacht haben, sind sechs Krankenhäuser bombardiert worden. Leider hat es darauf kein starke Reaktion der Uno gegeben. Wir fordern eine Verurteilung durch den Sicherheitsrat.