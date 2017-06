Moskaus Drohung nach US-Abschuss in Syrien Die Gefahr liegt in der Luft

Am Himmel über Syrien wird es eng, seit die Luftwaffen vieler Länder in den Bürgerkrieg eingreifen. Nun hat Russlands Armeeführung mit einer radikalen Ankündigung versucht, Klarheit zu schaffen und den Luftraum aufzuteilen. Sie hat am Montag förmlich gewarnt, dass sie künftig jedes fremde Flugzeug ins Visier nehmen werde, das westlich des Euphrat operiere.

Es war die Antwort auf den Abschuss eines syrischen Jagdbombers durch die US-Luftwaffe am Wochenende. Aus dem Abkommen mit Washington über eine gemeinsame Vermeidung von Luftzwischenfällen steigt Moskau aus.

Damit rückt die Gefahr näher, dass der Stellvertreterkrieg in Syrien zu einer direkten militärischen Konfrontation der Großmächte führt. Bisher unterstützt Russland die Armee des syrischen Diktators Baschar al-Assad und seiner verbündeten Milizen, während die Vereinigten Staaten den Truppen der syrischen Kurden helfen.

Mit Moskaus neuer Ankündigung ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Luftwaffen Russlands und der Vereinigten Staaten - auch ungewollt - aneinandergeraten.

Es ist erst zwei Monate her, dass zuletzt ähnliche Befürchtungen aufkamen. Im April hatte der neue US-Präsident Donald Trump einen syrischen Militärflugplatz mit Marschflugkörpern beschießen lassen, um Präsident Assad für einen - mutmaßlich von seinen Truppen verübten - Chemiewaffenangriff auf die Stadt Chan Scheichun zu bestrafen. Moskau hatte daraufhin die Kooperation zur Vermeidung von Luftzwischenfällen suspendiert.

Das allerdings war dann auch alles.

Russlands Reaktion blieb geradezu zurückhaltend, und die russische Armeeführung verlegte sich aufs Spotten: Die amerikanischen Tomahawks hätten in Wahrheit ja kaum Schaden angerichtet, hieß es in Moskau.

Ganz offensichtlich war Russland nicht daran interessiert, die Situation eskalieren zu lassen. Schon gar nicht zu einem Zeitpunkt, an dem sich Präsident Wladimir Putin und der neugewählte Amtsinhaber im Weißen Haus noch nicht einmal persönlich getroffen haben.

Dieses Mal fällt die Stellungnahme deutlicher aus. Aber wieder ist ihr anzumerken, dass man sich nicht zu weit vorwagen will. Fremde Flugzeuge als mögliche Ziele ins Visier nehmen heißt nicht, dass man sie abschießen wird.

Russland krisitiert US-Angriffe: "Es verschlimmert die Probleme nur"

Video AFP

Das ist kein Grund, sich in Sicherheit zu wiegen. Vielmehr sollte es Anlass sein, klarzumachen, an welches Gefahrenniveau wir uns jetzt schon gewöhnt haben. Wer hätte zum Beispiel noch vor zwei Jahren für möglich gehalten, dass ein Nato-Bündnispartner ein russisches Militärflugzeug abschießen würde? Im November 2015 ist eben das geschehen, mit dem Abschuss als einer russischen Su-24 durch die türkische Luftwaffe. Seither befindet sich die Welt in Syrien nur einen Schritt entfernt von einem Zusammenstoß der Großmächte.

Dass der "Islamische Staat" - der einzige Feind, auf den sich alle einigen können - auf dem Rückzug ist, hat einen solchen Zusammenstoß nicht unwahrscheinlicher gemacht. Schlimmer noch: Gerade der Vorfall vom Wochenende zeigt, dass das Zurückdrängen des IS frische Konflikte schafft, weil nun die Herrschaftsgebiete neu abgesteckt werden. Der Abschuss des syrischen Jagdbombers geschah südwestlich der IS-Hochburg Rakka, in einem Gebiet, wo sowohl pro-Assad-Kräfte wie von den USA unterstützte kurdische Einheiten vorrückten und so aneinandergerieten. Washington wirft der syrischen Luftwaffe vor, dabei die kurdischen Verbündeten angegriffen zu haben.

Es braucht bei der gegenwärtigen Lage der Dinge wenig, um neue Kollisionen dieser Art herbeizuführen. Und es bräuchte im Gegenteil reichlich guten Willen in Moskau und in Washington, um einen direkten Zusammenstoß der Großmächte auszuschließen. Von diesem Willen ist gegenwärtig nicht genug zu spüren.