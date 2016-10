Syrienkrieg Schachfiguren in einem tödlichen Spiel

Es ist leicht, über die politischen Strategien und Winkelzüge im syrischen Krieg zu schreiben. So, als seien die dorthin geschickten, gelockten Kämpfer bloße Schachfiguren in einem Spiel. Ohnehin tauchen in der westlichen Berichterstattung meistens nur die sunnitischen Dschihad-Jünger auf, die sich dem "Islamischen Staat" angeschlossen haben, mindestens 20.000, darunter Hunderte auch aus Deutschland. Doch es gibt weit mehr Ausländer, die zum Kämpfen nach Syrien gegangen sind: freiwillig, gezwungen, begeistert, genötigt.

Die Gründe, warum die Männer - außer zum IS nur wenige zu den Rebellen, bis zu 60.000 zum Assad-Regime - kamen, sind facettenreicher, als man ahnt. Schlichter oft, irrsinniger auch, manchmal furchtbar banal. Und sie haben, wie so vieles in diesem Krieg, nicht unbedingt mit Syrien zu tun.

Da sind Männer wie die beiden Bauarbeiter aus Afghanistan, die zur Jobsuche nach Teheran kamen und dort verhaftet wurden, um sie anschließend nach Syrien zwangsverschicken zu können.

Oder der Putzmann aus einem Krankenhaus im südirakischen Basra, der keinen Lohn mehr bekam, weil der Staat pleite ist, aber der Mann trotzdem seine alte Mutter miternähren musste.

Oder der Krämer aus Irans Südprovinz Hormozgan, der als Angehöriger der sunnitischen Minderheit endlich seinen Groll auf die schiitische Mehrheit ausleben wollte.

Und der Koch von den Malediven, der das Paradies in Syrien suchte bei der Nusra-Front.

Sie sind, waren auf verschiedenen Seiten der Fronten in Syrien. Wären sie einander woanders begegnet, wäre es vermutlich kaum anders ausgegangen als ein beliebiges Treffen von Fremden, gezügelt von der Zivilisation.

Nicht so in Syrien.

Privat Muntadhir, Putzmann aus dem Irak

Muntadhir, so sein Name, heißt "erwartet". Doch das Leben hat dem 1993 Geborenen wenig Wertschätzung entgegengebracht. 1996 verschwand sein Vater, ging einfach fort. Seine Heimatstadt Basra, umgeben von den ergiebigsten Ölquellen des Irak, wurde erst von Saddam Hussein für den hier 1991 ausgebrochenen Aufstand bestraft, später von der neuen Regierung in Bagdad weiter vernachlässigt.

Basra, die zweitgrößte Stadt des Irak, müsste reich sein. Sie ist: ein Drecksloch, das Leitungswasser lebensgefährlich, die gesamte Infrastruktur marode, die öffentliche Ordnung geprägt vom Konkurrenzkampf örtlicher Milizgruppen. Der Staat: vor allem abwesend.

Muntadhir war Putzkraft in einem Krankenhaus, aber hatte nur einen Zeitvertrag, und seit dem Absturz des Ölpreises wurden die alle gekündigt. "Er hätte Toilettenpapier auf der Straße verkaufen können", sagt ein Verwandter, denn das nötige Bestechungsgeld, um eine dauerhafte Stelle zu bekommen, hatte Muntadhir nicht.

Doch seit der IS im Juni 2014 überfallartig den größten Teil des Westirak eroberte und Großajatollah Sistani, der wichtigste religiöse Führer des Landes, alle Iraker zur Heimat-Verteidigung aufrief, gab es auf einmal wieder Festanstellungen. Auch in Basra. Die schiitischen Milizen suchten überall nach Personal. Es waren mit über tausend Dollar pro Monat gut bezahlte, wenn auch lebensgefährliche Jobs.

Zwar führten irakische Milizen den Kampf. Aber organisiert und bald zu Tausenden nach Syrien weitergeschickt wurden die Männer von den Strategen der iranischen Revolutionswächter, der Pasdaran. Deren Teilstreitmacht für externe Operationen, die Quds-Brigade, organisierte schon lange vor dem Krieg in Syrien jene Schatten-Milizen, die im Irak und in Afghanistan als verlängerter Arm die militärische Macht Irans ausbauten.

Was mit der libanesischen Hisbollah vor 30 Jahren begann, wurde im Irak wiederholt: eine gigantische Neben-Armee zu etablieren, die als "Volksmobilisierungseinheiten" seit Februar 2016 per Dekret des Premierministers Haidar al-Abadi sogar zu den staatlichen Streitkräften zählen. So werden sie vom irakischen Staat bezahlt, aber nicht von ihm kontrolliert.

Ungefähr die Hälfte ihrer Kämpfer kommt heute aus Basra, hat aus religiösen Motiven angeheuert, aber mehr noch, um Geld zu verdienen. Unter ihnen war war auch Muntadhir, der trotz Sorgen seiner Mutter zu einem der Anwerbebüros ging. Er wurde Mitglied der neu gegründeten "Abdal"-Miliz. Nach dem Basistraining in einem der südiranischen Lager der Quds-Brigade machte er noch eine Zusatzausbildung zum Scharfschützen - für neun Tage. Danach ging es sofort an die Front nach Syrien.

Er schrieb regelmäßig seiner Mutter und einem Freund, schickte Fotos, kam alle zwei, drei Monate für ein paar Tage nach Hause. Bis ihn am 9. September eine Kugel den Schädel zerschmetterte, an der Frontlinie von Chalidiya westlich von Aleppo. Iranische Pasdaran brachten seine Leiche an den Grenzübergang nahe Basra, dazu eine Flagge seiner Miliz, chinesische Kunstfaser, in bunten Farben bedruckt.

Emin Ozmen / Lejournal / DER SPIEGEL Murad aus Afghanistan

Murad war Hauer in einem Steinbruch, Said Hilfsarbeiter auf den Baustellen im teuren Norden Teherans - zwei von geschätzt einer Million zumeist illegaler afghanischer Gastarbeiter in Iran allein aus der Volksgruppe der Hazara. Die sind auch Schiiten wie die meisten Iraner, ihre Heimatgebiete selbst für afghanische Verhältnisse bitterarm. Jahrelang hatten sich die Behörden nicht groß an ihnen gestört. Sie waren billige Arbeiter, muckten nicht auf.

Emin Ozmen / Lejournal / DER SPIEGEL Hilfsarbeiter Said aus Afghanistan

Doch seit Spätherbst 2014 gab es plötzlich Razzien, wurden allein zusammen mit Said 150 weitere Illegale festgenommen. Said und Murad trafen sich in einer überfüllten Zelle eines Teheraner Gefängnisses, wurden dort geschlagen, eingeschüchert. Doch dann, erzählten beide übereinstimmend, sei ein Offizier der Pasdaran in ihre Zellen gekommen: Ob sie frei sein, Geld verdienen, gar eine Aufenthaltsgenehmigung für Iran bekommen wollten?

Beide sagten nicht Nein. Hunderte seien ebenfalls gegangen. "Wir schicken euch sowieso", hatte der Offizier auf die Frage geantwortet, ob man auch ablehnen könne. Nach zweimonatiger Grundausbildung seien sie dann in Zivilkleidung nach Damaskus geflogen, dann weiter nach Aleppo gebracht worden. Ihr erster Angriff September 2014 war auch ihr letzter, von ihrer etwa 20-köpfigen Gruppe überlebten nur die beiden - und wurden seither von Rebellen in Aleppo gefangen gehalten, die sie austauschen wollten. Nur will Assads Armee sie gar nicht wiederhaben. "Macht mit denen, was ihr wollt", sei die Antwort gewesen: "Es sind nur Söldner. Wir können Tausende von denen schicken."

Murad lebe, so der Stand vergangener Woche, immer noch offiziell als Gefangener in Aleppo, wo die Freiheit mörderischer ist als jedes Gefängnis. Aber er wisse ohnehin nicht, wohin er gehen sollte, erzählte er schon vergangenes Jahr: "Zurück zu den Truppen will ich nicht, die schicken mich ja sofort wieder in den Krieg. Am liebsten ginge ich nach Hause." Said habe mit anderen die Stadt vor der Belagerung verlassen, helfe nun als Bauer in einem Dorf aus. Und beide träumen von Afghanistan, das sie so verzweifelt verlassen hatten.

Ibrahim, so nannte er sich, wollte anfangs nicht mit der Sprache herausrücken, wer er sei, woher er komme. Dabei waren Sprachen sein großes Talent: Der Übersetzer beim SPIEGEL-Interview mit Murad und Said, den beiden gefangenen afghanischen Zwangskämpfern des Regimes in Ost-Aleppo, sprach perfekt Persisch und fließend Arabisch. Er sei Iraner, erzählte er schließlich, "aber Sunnit", Angehöriger der Minderheit, die vor allem entlang der Küste im Südiran lebt: "Wir werden unterdrückt von den Schiiten", beteuerte er, "also wollte ich gegen die kämpfen!"

Daheim, räumte er ein, sei das schwierig: "Also bin ich nach Syrien gegangen!" Der geeignete Ort für einen sunnitischen Iraner, gegen schiitische Iraner zu kämpfen. Seine Geschichte kam selbst den Rebellen von Aleppo so grotesk vor, dass sie ihn erst mal gefangen nahmen. An die Front ließen sie ihn aus Misstrauen auch nach Monaten nicht. Stattdessen übersetzte er im Hauptquartier den abgehörten Funkverkehr und legte Wert darauf, nie fotografiert zu werden. Er habe schließlich, so die letzten Nachrichten von ihm, Ost-Aleppo verlassen, kurz bevor der Belagerungsring sich im Juli schloss.

Das Paradies liege nicht am Strand unter Palmen, beharrte er, sondern im Staub einer halbzerschossenen Kleinstadt. Dschamdscham, so sein Spitzname, saß im April 2014 im örtlichen Hauptquartier der Nusra-Front in der Stadt Maaret al-Nouman in der Nordprovinz Idlib. Die Nusra-Front gehörte zu al-Qaida, es war gefährlich, mit ihnen zu tun zu haben. Andererseits kamen mehrere der Männer aus einem Dorf in der Nähe, dessen Notabeln für den Schutz der ausländischen Journalisten gebürgt hatten. Gehalten wurde dort ohnehin nur, weil die beiden Fahrer Hunger hatten, und Dschamdscham war schon früher auf den Malediven Koch in einem Touristen-Resort gewesen.

Warum verlässt einer diese Postkartenidylle schlechthin, die den Vorstellungen vom Paradies so nahe kommt? "Weil es nicht echt war", sagte der beleibte Koch, "es war für euch Ausländer, aber für uns ein Knochenjob mit schlechter Bezahlung!"

Er hatte sich in einer Gewerkschaft engagieren wollen, war im Gefängnis gelandet, dann bei Islamisten in der Hauptstadt Male, die ihn überredet hatten, nach Syrien mitzukommen. Er wollte gegen Assad kämpfen, aber auf seine Art. Und war Koch geblieben, eine bizarre Erscheinung inmitten der Radikalen, die sich an jenem Tag beschwerten, dass er schon wieder viel zu scharf gewürzt habe.

Was aus ihm wurde, ist nicht bekannt.