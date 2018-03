Uno-Bericht Kriegsparteien in Syrien setzen gezielt sexuelle Gewalt ein

Sowohl die Truppen des syrischen Regimes als auch der Oppositionellen haben sexuelle Gewalt gezielt gegen die gegnerische Kriegspartei eingesetzt. Das geht aus einem umfassenden Bericht der Uno hervor, der von den Nachrichtenagenturen Reuters und AFP zitiert wird.

Die Regierungstruppen und alliierte Milizen vergewaltigten demnach "systematisch" Frauen, Mädchen und Männer oder nötigten sie sexuell. Das seien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagten die Uno-Ermittler.

Sexuelle Gewalt werde eingesetzt, "um Geständnisse zu erzwingen, Informationen zu erlangen, als Bestrafung und auch um oppositionelle Gemeinschaften zu terrorisieren", heißt es in dem Bericht. Die Opfer leiden demnach unter Scham, Depression, Inkontinenz, Impotenz, Fehlgeburten und der Zurückweisung durch ihre Familien.

AFP Der Menschenrechtsrat der Uno bei der Vorstellung des Berichts

Die Opposition habe ebenfalls sexuelle Gewalt und Folter eingesetzt - im Gegensatz zu den Regierungstruppen allerdings "beträchtlich seltener". Hier fanden die Ermittler "keine Beweise für eine systematische Anwendung" von sexueller und Geschlechter-basierter Gewalt. Es gebe derartige Vorfälle aber gerade im Zusammenhang mit mit Vergeltungsangriffen.

Die Untersuchungskommission der Uno erstellte den 29 Seiten langen Bericht auf Grundlage von 454 Interviews mit Überlebenden, Verwandten, Augenzeugen, Überläufern, Anwälten und medizinischen Angestellten.

Vergewaltigungen an Kontrollpunkten und in Haftanstalten

Der Bürgerkrieg in Syrien geht am Donnerstag bereits in sein achtes Jahr. Schon früh während des Konflikts hätten Regierungstruppen Zivilisten beider Geschlechter während Hausdurchsuchungen und Bodenoperationen vergewaltigt, heißt es in dem Uno-Bericht. Später seien Vergewaltigungen auch an Kontrollpunkten und in Haftanstalten vorgekommen. Das jüngste bekannte Opfer sei ein neun Jahre altes Mädchen.

"Die Vergewaltigung von Frauen und Mädchen wurde in 20 politischen und militärischen Niederlassungen des Geheimdiensts der Regierung dokumentiert", heißt es in dem Report. In 15 Niederlassungen sei es zu Vergewaltigungen gegen Männer und Jungen gekommen.

Die unabhängigen Experten, die den Bericht angeführt von Paulo Pinheiro zusammengestellt haben, haben schon seit 2011 vertrauliche Listen von Verdächtigen zusammengestellt. In dem neuesten Report nannten sie keine individuellen Täter, sagten aber, sie hätten "zahlreiche" Fälle von Vergewaltigen durch hochrangige Offiziere dokumentiert.

Außerdem beinhaltet der Report auch Verbrechen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Diese und andere bewaffnete extremistische Gruppen hätten Frauen, Männer und Kinder, denen Ehebruch vorgeworfen wurde, exekutiert. Außerdem zwangen sie Mädchen zu Hochzeiten und verfolgten Homosexuelle.