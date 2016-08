Syrienkrieg: Kurden rüsten sich für Kampf um Manbidsch

Die Vorbereitungen für den Kampf um die Stadt Manbidsch im Norden Syriens laufen offenbar auf Hochtouren. Ein Sprecher der Kurden berichtete, angesichts des Vorrückens von der Türkei unterstützter Rebellen würden ihre Kämpfer von örtlichen Einheiten aufgerüstet. Die Miliz YPG sei daran aber nicht beteiligt. Sie bleibe östlich des Euphrats. Aus Sicherheitskreisen hieß es zuvor, YPG-Kämpfer brächten Waffen und Personal in die Stadt.

Die Kurden hatten die strategisch wichtige Stadt erst kürzlich durch ihre Miliz SDF mit massiver Unterstützung der USA und syrischer Rebellen von der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) erobert. Manbidsch, in der einst 150.000 Menschen lebten, liegt am Westufer des Euphrats.

Am Sonntag hatte ein Kommandeur der von der Türkei unterstützten Rebellengruppen gesagt, Kämpfer rückten auf die Stadt vor, um sie den Kurden wieder abzunehmen. Die YPG ist der militärische Arm der syrischen Partei PYD, die wiederum ein Ableger der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ist.

Die türkische Armee und mit ihr verbündete Rebellengruppen hatten am Mittwoch die Grenze nach Syrien überquert, um dort gegen den IS zu kämpfen - aber auch, um zu verhindern, dass kurdische Rebellen weitere Gebiete von den Dschihadisten erobern. Die Türkei befürchtet, dass ansonsten kurdische Aufständische im eigenen Land erstarken.

Der türkische Außenminister Cavusoglu warf der YPG am Montag ethnische Säuberungen im Norden Syriens vor. Er forderte die Kurdenmiliz ausdrücklich auf, östlich des Euphrats zu bleiben. Es sei die Aufgabe der von der Türkei unterstützen Rebellen, die Städte Manbidsch und Dscharablus vom Einfluss des IS fernzuhalten. In den vergangenen 24 Stunden seien 57 Angriffe der Artillerie auf 16 militärische Ziele im Norden Syriens erfolgt.

Die USA wiederum stellten am Montag klar, dass ihr Ziel beim Einsatz in Nordsyrien nur die Bekämpfung des IS sei.