Syrien Luftabwehr reagiert auf Angriff nahe Damaskus

Die syrische Luftabwehr hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana am Dienstagabend auf einen "feindlichen Angriff" reagiert und mehrere "feindliche Ziele" westlich der Hauptstadt Damaskus abgeschossen.

Das syrische Staatsfernsehen berichtete unter Berufung auf eine Quelle aus dem Militär, die Luftabwehr habe auf israelische Raketen gefeuert, meist angeblich mit Erfolg. Demnach sei lediglich ein Waffendepot getroffen worden. Drei Soldaten seien verletzt worden. Berichte stützen Teile der Aussage des Militärs:

In Damaskus seien schwere Explosionen außerhalb der Stadt zu hören gewesen, sagte ein Bewohner der Nachrichtenagentur dpa. Die Detonationen habe es offenbar in der Gegend des Militärflughafens Mezze im Westen und in einem Gebiet nordwestlich der Hauptstadt gegeben.

Die als gut informiert und zuverlässig geltende syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London ging von einem israelischen Raketenangriff aus. Die Angriffe hätten sich gegen ein Waffenlager der iranischen Revolutionsgarden und ihrer libanesischen Verbündeten von der Miliz der schiitischen Hisbollah gerichtet.

Die Angaben der Beobachtungsstelle, die ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort bezieht, können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Im libanesischen Grenzgebiet zu Syrien berichteten Menschen der dpa, sie hätten das Dröhnen von Jets gehört und die Vermutung geäußert, israelische Flugzeuge hätten den libanesischen Luftraum für Angriffe im benachbarten Syrien benutzt.

Dementi aus Israel

Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv sagte: "Wir äußern uns nicht zu ausländischen Berichten." In der israelischen Küstenstadt Hadera zwischen Haifa und Tel Aviv berichteten Bewohner, sie hätten Explosionen gehört. Die Armeesprecherin sagte, die israelische Luftabwehr sei gegen eine in Syrien abgefeuerte Luftabwehrrakete aktiviert worden. Es gebe keine Verletzten oder Schäden.

In der Vergangenheit hat Israel Dutzende Male Ziele in Syrien angegriffen, oftmals in der Gegend von Damaskus. Sie richteten sich gegen militärische Einrichtungen der syrischen Regierung oder ihrer Verbündeten, der schiitischen Hisbollah-Miliz und Irans.

Israel hat wiederholt betont, dass es keine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien tolerieren werde. Iran ist neben Russland der engste Verbündete der Regierung von Staatschef Baschar al-Assad und unterstützt ihn in dem seit sieben Jahren andauernden innersyrischen Krieg militärisch.

Zuletzt war das Bürgerkriegsland in die Schlagzeilen gekommen, weil der US-Präsident die Militärintervention gegen den "Islamischen Staat" für beendet erklärt hatte, die Terrormiliz sei "weitgehend besiegt". Die USA haben bereits mit dem Abzug der Truppen begonnen. Die Türkei kündigte hingegen an, in Nordostsyrien militärisch zu intervenieren und verstärkte ihre Truppen an der Grenze.