Attentat in Syrien Mehr als 20 Tote bei Anschlag auf Hochzeit

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeit in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten 22 Menschen getötet worden. Der Angriff habe sich in einem Dorf in der Provinz Hasakeh im Nordosten des Landes ereignet, teilte am Abend die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Unter den Opfern sei auch der Bräutigam, der einem gegen Islamisten kämpfenden Rebellenbündnis angehört habe. Der Bräutigam war den Angaben zufolge Mitglied der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einem Zusammenschluss aus kurdischen und arabischen Kämpfern. Die von den USA unterstützte Rebellenallianz bekämpft im Norden des Bürgerkriegslandes die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle beruft sich auf Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen. Haben sich in der Vergangenheit aber häufig als richtig erwiesen. Auch aus Ärztekreisen war am Abend von "mehr als 20 Toten und dutzenden Verletzten" die Rede. Der IS erklärte über ihr Sprachrohr "Amaq", eines ihrer Kommandos habe eine Versammlung kurdischer Kämpfer in der Region angegriffen.

In Syrien toben seit Ende September wieder heftige Kämpfe. Eine von Russland und den USA ausgehandelte Waffenpause war von der syrischen Armee gebrochen worden - nahe Aleppo wurde ein Hilfskonvoi bombardiert. Anschließend begann mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine Offensive zur Rückeroberung der teilweise von Rebellen gehaltenen Stadt. Die USA beendeten am Montag die Verhandlungen mit Russland über eine erneute Waffenruhe.