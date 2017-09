Luftkrieg gegen Rebellen Mehrere Krankenhäuser in Nordsyrien bombardiert

Die Vereinten Nationen und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) protestieren scharf gegen Luftangriffe auf Zivilisten und Krankenhäuser in den Rebellengebieten in Nordsyrien. MSF meldet, es gebe nach massiven Bombenangriffen im Nord Syriens kaum noch medizinische Versorgung.

Luftangriffe in der Provinz Idlib und im Norden der Provinz Hama hätten seit 19. September stark zugenommen. Krankenhäuser seien in der Folge geschlossen worden, weil sie beschädigt wurden oder um Personal und Patienten vor Luftangriffen zu schützen.

Unter anderem sei am Dienstagmorgen das Sham-Krankenhaus in Hama bei einem Bombenangriff getroffen worden und nun außer Betrieb. Mitarbeiter oder Patienten kamen den Angaben zufolge nicht ums Leben, aber das Krankenhaus war das einzige in der Region, in dem noch lebensrettende chirurgische Eingriffe vorgenommen werden konnten.

Auch der Uno-Syrienbeauftragte Jan Egeland verurteilte Luftangriffe auf Krankenhäuser in den genannten Provinzen. Es handle um "fünf oder mehr" Hospitäler, die bis dahin 500.000 Menschen versorgt hätten. Wer die Angriffe geflogen habe sei zwar unklar. Sie stünden aber mit Angriffen Qaida-naher Milizen auf russische und syrische Truppen in der Provinz Hama in "sehr starkem Zusammenhang".

Russian Defense Ministry/ AP Russischer Luftangriff auf eine Stellung von Milizen in der Provinz Idlib

Sechs von Ärzte ohne Grenzen unterstützte Krankenhäuser und Gesundheitszentren in den Provinzen Idlib und Hama meldeten allein in der Woche nach dem 20. September 241 Verwundete und 61 Tote. 41 Prozent der Verwundeten waren laut Krankhausangaben schwer verletzt. Mehr als die Hälfte der Opfer waren Frauen und Kinder unter 15 Jahren.

"Krankenhäuser in Idlib sind derzeit ganz offenkundig nicht sicher vor Bombardierungen, und das ist unfassbar", sagt Brice de le Vingne, MSF-Programmverantwortliche für Syrien. Das humanitäre Völkerrecht sichere aber jedem das Recht auf medizinische Versorgung zu, "egal ob Kämpfer oder Zivilist", so de le Vingne. Medizinische Einrichtungen dürften nicht angegriffen werden.

In Syrien kämpft Russland seit 2015 an der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Ziel der Angriffe sind islamistischen Rebellen, die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und Oppositionsgruppen, die seit beginn des Aufstandes 2011 versuchen, Assad zu stürzen.

Außerdem bombardieren unter anderem die USA, Frankreich und Großbritannien den IS, unterstützen aber auch syrische Rebellengruppen gegen die Regierung in Damaskus. Im Kampf gegen den sunnitischen IS-Islamisten ist auch Iran aktiv. Der schiitische Kämpfer der Hisbollah in Syrien werden von Iran materiell und finanziell unterstützt.

Schätzungen zufolge hat der seit sechs Jahren tobende Krieg zwischen Assad, seinem Volk und diversen internationalen Kriegsparteien bislang rund 400.000 Menschenleben gefordert. Millionen sind außer Landes geflohen, die humanitäre Lage in Syrien ist katastrophal.