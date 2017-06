Syrien Menschenrechtler melden Dutzende zivile Opfer bei Luftangriff

Bei Luftangriffen auf Stellungen der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) im Osten Syriens sind laut Aktivisten mindestens 30 Zivilisten getötet worden Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, Flugzeuge hätten Ziele in der Stadt Deblan in der Provinz Deir Essor ins Visier genommen. Die Opferzahl könne noch steigen, da es viele Schwerverletzte gebe und weitere Tote unter den Trümmern liegen könnten.

Die oppositionsnahe Organisation konnte zunächst keine Angaben zur Herkunft der Kampfflugzeuge machen. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk aus Ärzten und Aktivisten in Syrien. Für Medien sind sie unabhängig meist nicht nachprüfbar. Ihre Angaben hatten sich in der Vergangenheit aber als sehr zuverlässig erwiesen.

Der Angriff erfolgte den Angaben zufolge zwei Tage nach einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Koalition in der Stadt Majadin, bei dem laut der Beobachtungsstelle 57 Menschen getötet wurden, darunter 42 Insassen eines inoffiziellen Gefängnisses der IS-Miliz.

Die USA hatten nach dem Angriff versichert, die Koalition tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden. Majadin liegt 20 Kilometer westlich von Deblan, wo sich der neue Angriff ereignete.

Außer der Anti-IS-Koalition fliegen auch Russland und syrische Regierungstruppen Angriffe auf die IS-Miliz. Die Extremistengruppe, die 2014 weite Gebiete in Syrien und dem Irak in ihre Gewalt gebracht hatte, befindet sich unter starkem Druck und steht kurz vor dem Verlust ihrer letzten Hochburgen Rakka und Mossul.