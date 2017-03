Syrien Mindestens 25 Tote bei Selbstmordanschlag in Damaskus

Die Serie von Explosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus reißt nicht ab. Bei einem Selbstmordanschlag auf den Justizpalast sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Der Attentäter zündete seinen Sprengsatz, nachdem die Polizei ihn am Betreten des Gebäudes hindern wollte.

Zahlreiche Menschen seien demnach verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von einer schweren Explosion im Zentrum der Stadt und mindestens 29 Toten, die meisten von ihnen Zivilisten. Die Angaben der Stelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen, haben sich in der Vergangenheit jedoch als zuverlässig erwiesen. Zunächst war unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Der Anschlag am Mittwoch ereignete sich am 6. Jahrestag des Beginn des Aufstands gegen das Regime.

In den Gebieten Syriens unter der Kontrolle des syrischen Machthabers Baschar al-Assad gab es in den vergangenen Wochen mehrfach Bombenattentate. Erst am vergangenen Wochenende waren bei einem Anschlag auf schiitische Pilger in Damaskus mindestens 44 Menschen getötet worden. Die Qaida-nahe Organisation Tahrir-al-Scham-Front beanspruchte die Tat für sich. Zuvor waren Anschläge in der Hauptstadt selten, da diese von starken regierungstreuen Truppen gesichert wird.