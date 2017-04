Syrien Offenbar heftige Explosion in Damaskus

Am frühen Donnerstagmorgen ist es am Flughafen von Damaskus offenbar zu einer gewaltigen Explosion gekommen, danach soll ein Feuer ausgebrochen sein. Große, schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel.

Das berichtet die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Ursache für die Explosion ist bislang unklar, auch Angaben über mögliche Opfer und Schäden lagen zunächst nicht vor. Wie die Beobachtungsstelle berichtet, soll die Explosion in der gesamten syrischen Hauptstadt zu hören gewesen sein.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind nur schwer zu überprüfen.

Mehr in Kürze bei SPIEGEL ONLINE.