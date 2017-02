Syrien Rebellen verkünden Eroberung von IS-Hochburg al-Bab

Drei syrische Rebellengruppen haben nach eigenen Angaben die Stadt al-Bab im Norden Syriens von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobert. "Wir verkünden die Befreiung der gesamten Stadt al-Bab und gehen nun an die Räumung der Minen in den Wohnvierteln", sagte der Kommandeur der Rebellengruppe Sultan Murad, Ahmad Othman.

Zuvor hatte bereits die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu gemeldet, dass die Freie Syrische Armee mit Unterstützung türkischer Truppen das Stadtzentrum von al-Bab eingenommen habe.

Al-Bab liegt etwa 25 Kilometer südlich der türkisch-syrischen Grenze. Seit 2013 war die Stadt, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, vom IS besetzt. Um al-Bab tobt seit Wochen ein erbitterter Kampf mit dem Ziel, den IS zu vertreiben. Al-Bab liegt an der Straße nach Rakka, der Verwaltungszentrale und wichtigsten vom IS gehaltenen Stadt in Syrien.

Die Türkei hatte im August mit Bodentruppen an der Seite sunnitischer Rebellen in den Syrienkrieg eingegriffen. Bei Luftangriffen und Kämpfen am Boden um al-Bab starben türkischen Militärs und Menschenrechtsgruppen zufolge bislang mehrere Hundert Menschen.

Die türkische Armee bekämpft in Nordsyrien neben dem IS auch die Kurdenmiliz YPG, die mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.