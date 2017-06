Syrien Rebellen verkünden Großoffensive auf Rakka

Die Kämpfe setzten im Morgengrauen ein: Rebellen-Einheiten haben mit ihrer Großoffensive auf die IS-Hochburg Rakka in Nordsyrien begonnen. Das erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Demnach unterstützt eine US-geführte Militärkoalition die Oppositionellen aus der Luft. Auch US-Spezialeinheiten seien im Einsatz, berichten die Menschenrechtler, die sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien berufen. Ihre Angaben sind nur schwer zu überprüfen.

Seit Beginn der Militäroperation zur Befreiung Rakkas im November waren die Truppen der "Syrian Democratic Forces" (SDF) unter Führung der kurdischen YPG-Miliz immer weiter auf die Großstadt vorgerückt. Sie werden immer stärker von den USA mit Waffen, Munition und Special Forces unterstützt. Neben dem fast komplett eroberten Mossul im Irak gilt Rakka als wichtigste Stadt in den Händen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Der IS hatte Rakka im Lauf des Sommers 2013 erobert. Im Januar 2014 konnten die Rebellen den IS kurzzeitig fast gänzlich aus der Stadt vertreiben, bevor die Dschihadisten die Stadt und weite Teile Ost-Syriens zurückeroberten.

Geflutete Straßen

Der Beobachterstelle zufolge hatten die Rebellen in der Nacht zum Dienstag zunächst einen Bezirk im Osten Rakkas angegriffen. Auch ein Militärstützpunkt im Norden der Stadt sei attackiert worden. "Der Kampf um Rakka wird heftig, weil die Daesh-Kämpfer sterben werden, um ihre sogenannte Hauptstadt zu verteidigen", sagte der Sprecher des Rebellenbündnisses SDF, Talal Silo. Daesh ist die arabische Abkürzung für IS.

Im Mai hatten die IS-Terroristen zu einer besonders perfiden Taktik gegriffen und tiefer gelegene Teile West-Rakkas sowie mehrere Vororte mit Wasser aus dem Euphrat geflutet. Das Wasser stand bis zu anderthalb Meter hoch. Angreifern sollte so der Vormarsch erschwert werden.