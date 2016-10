Offensive im Norden Syriens Rebellen vertreiben IS aus Dabik

Mit Unterstützung der Türkei haben syrische Rebellen am Sonntag Dabik in Nordsyrien eingenommen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) habe sich aus der für sie symbolisch bedeutsamen Stadt zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Nach einer islamischen Überlieferung wird in Dabik in der Region Aleppo zum Ende aller Zeiten eine wichtige Schlacht zwischen den Muslimen und ihren Gegnern stattfinden; eine IS-Propagandazeitschrift ist nach Dabik benannt.

Den Angaben zufolge übernahmen die Aufständischen am Sonntag die Kontrolle über die Stadt, unterstützt von türkischen Kampfjets und türkischer Artillerie. Die Rebellengruppe Fastakim Union erklärte ebenfalls, sie habe nach Gefechten mit den IS-Kämpfern Dabik erobert. Auf Twitter veröffentlichte sie Bilder, die Kämpfer mit hochgereckten Waffen inmitten weißer Lastwagen zeigen.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Rebellen entschärften derzeit Sprengsätze, die der IS in der Stadt deponiert habe. Noch vor einigen Tagen hatte der IS selbst den Vorstoß der Rebellen mit den Worten kommentiert, dies sei nur die "kleinere Schlacht um Dabik", der entscheidende Kampf finde erst noch statt.

Der IS hatte in einem raschen Feldzug im Sommer 2014 große Landesteile in Syrien und im Irak erobert und für das Gebiet ein Kalifat, einen streng islamischen Gottesstaat, ausgerufen. Durch den Einsatz einer internationalen Militärkoalition gegen den IS verlor die Miliz zuletzt aber stark an Boden.

Nach Angaben von US-Experten verkleinerte sich das Gebiet des Kalifats von etwa 90.800 Quadratkilometern Anfang 2015 auf aktuell 68.300 Quadratkilometer. Die USA und ihre Verbündeten unterstützen in Syrien die Rebellen, Russland die Führung in Damaskus unter Staatschef Baschar al-Assad.

Am Samstag hatte es im schweizerischen Lausanne Syrien-Gespräche zwischen den USA, Russland und den wichtigsten Ländern der Krisenregion gegeben. Dabei ging es erneut um den Versuch, eine Waffenruhe zu erreichen. Ein konkretes Ergebnis gab es aber nicht. US-Außenminister John Kerry berät sich an diesem Sonntag mit seinen europäischen Kollegen in London.