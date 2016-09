Versorgungswege abgeschnitten: Assad-Regime kesselt Rebellen in Aleppo ein

Die Versorgungslage im syrischen Aleppo spitzt sich wieder zu. Die Einheiten von Machthaber Baschar al-Assad sind am Sonntag südlich von Aleppo vorgerückt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Das Regime schnitt damit den Versorgungskorridor in die Rebellengebiete im Ostteil der Stadt ab.

Regimetruppen hatten die Aufständischen bereits Mitte Juli eingekesselt. Den Dschihadisten war es nach drei Wochen gelungen, die Belagerung wieder zu durchbrechen. In den Vierteln unter Kontrolle der Rebellen leben rund 250.000 Menschen, in den von der Regierung gehaltenen Stadtteilen sind es etwa 1,2 Millionen. Die syrische und die russische Luftwaffe greifen immer wieder von Rebellen gehaltene Wohngebiete an.

Zudem sollen die Regierungstruppen die drei Militärakademien in der nordsyrischen Stadt zurückerobert haben. Mit der Einnahme auch der Akademie der Artillerie kontrollierten die Regierungstruppen nun wieder alle drei Militärhochschulen; das bedeute, dass die von den Rebellen gehaltenen östlichen Stadtteile "erneut komplett umschlossen sind", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Die Angaben sind für Medien meist kaum zu überprüfen.

Die Lage in Aleppo, der einstigen Wirtschafts- und Kulturmetropole des Landes, ist verheerend. Die Stadt ist seit Mitte 2012 in einen von den bewaffneten Aufständischen kontrollierten Osten und einen von der Regierung beherrschten Westen geteilt.

Russische Luftwaffe macht den Weg frei für das Regime

Die neue Belagerung dürfte nun auch die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über eine Waffenruhe in Syrien beim G20-Gipfel in China beeinflussen. Trotz intensiver Verhandlungen war jedoch vorerst keine schnelle Lösung in Sicht, auch wenn US-Präsident Barack Obama eine Vereinbarung mit Russland nicht ausschloss. Man sei aber noch nicht so weit, sagte Obama am Sonntag. Es gebe noch tiefe Meinungsverschiedenheiten.

"Wenn die Russen nicht Zugeständnisse machen, die Gewalt zu reduzieren und die humanitäre Krise zu lindern, wird es schwierig, die nächste Phase zu erreichen", sagte Obama. Er verteidigte die Verhandlungen mit Moskau. "Unsere Gespräche mit den Russen sind der Schlüssel, denn wenn die Russen nicht wären, könnten Assad und sein Regime ihre Offensive nicht aufrechterhalten", sagte er. Die russische Luftwaffe bahnt mit ihren Angriffen den syrischen Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad den Weg.

Vor wenigen Wochen kündigte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) an, eine Luftbrücke zugunsten der Not leidenden Menschen in Aleppo prüfen lassen zu wollen. Diskussionen dazu gibt es schon länger. Die Mitglieder der Internationalen Unterstützungsgruppe für Syrien (ISSG), zu der auch die EU-Länder und die USA gehören, hatten sich im Mai auf eine Erklärung geeinigt. Sollte die syrische Regierung humanitäre Hilfe in den belagerten Gebieten nicht zulassen, sollte die Uno demnach eine Luftbrücke einrichten. Doch konkrete Vorbereitungen gab es zunächst nicht.