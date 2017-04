Tillerson in Russland Heikle Mission für Trumps Greenhorn-Minister

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Ein gezwungenes Lächeln, ein halbherziger Händedruck für die Kameras: So könnte es aussehen, wenn US-Außenminister Rex Tillerson nach Russland fliegt und dort seinen Amtskollegen Sergej Lawrow trifft. An diesem Dienstag wird er in Moskau erwartet, voraussichtlich am Mittwoch kommen die beiden zusammen. Doch für zur Schau gestelltes Wohlwollen, wie bei amerikanischen Antrittsbesuchen üblich, ist es der falsche Zeitpunkt.

Seit dem US-Luftschlag auf eine syrische Militärbasis werfen sich die USA und Russland gegenseitig Versagen vor. In der Syrienfrage ist Russland, als engster Verbündeter des Regimes von Baschar al-Assad, plötzlich einer der Hauptgegner der USA.

Und ausgerechnet Tillerson - zwar ein Russlandkenner, aber ein absoluter Diplomatie-Neuling - prägt jetzt den ersten hochrangigen Face-to-Face-Kontakt der Trump-Regierung mit Wladimir Putins Leuten.

Bislang war Trumps Außenminister eher durch Schweigen zur Weltpolitik aufgefallen. Doch jüngst mutierte er zum obersten Moskau-Kritiker: Tillerson nannte Russland "entweder mitschuldig oder unfähig", weil es das Assad-Regime mit Chemiewaffen hantieren lasse. Der Kreml schimpfte zurück, Trumps Tomahawk-Kommando sei völkerrechtswidrig und nütze vor allem den IS-Extremisten.

Bezeichnend für die schlechte Stimmung ist, dass - entgegen früherer Ankündigungen - bisher kein Termin mit Putin auf dem Reiseplan steht. Und das, obwohl sich der US-Außenminister und Putin noch aus Tillersons Zeit als Chef des Ölgiganten ExxonMobil kennen (mehr dazu lesen Sie im aktuellen SPIEGEL).

Damals empfing Putin Tillerson gern, verlieh ihm 2013 sogar den Freundschaftsorden der russischen Föderation. Jetzt will Putin offenbar jeden Anschein einer Sonderbehandlung oder öffentlichen Wertschätzung vermeiden.

Die USA wollen eine Zusage - und Russland eine Erklärung

Lawrow und Tillerson trafen sich zuletzt im Februar, auf dem G-20-Gipfel der Außenminister in Bonn. Vor ein paar Tagen telefonierten sie miteinander. Ob sie in Moskau konkrete Vereinbarungen erzielen können, ist eher unwahrscheinlich. Zwar verbindet beide Seiten das Minimalziel, die Lage in Syrien nicht weiter eskalieren zu lassen und den IS zu bekämpfen. Für eine gemeinsame Strategie reicht das aber noch lange nicht. Dafür sind die Interessen zu verworren und unterschiedlich:

Die USA drängen auf eine Zusage Moskaus, Assad von weiteren Nervengiftattacken abzuhalten. Allerdings müsste der Kreml dafür erst einmal, ähnlich wie der Westen, die Verantwortlichkeit Assads für den tödlichen Angriff in Chan Scheichun anerkennen. Russland behauptet jedoch, syrische Kampfjets hätten eine Waffenfabrik getroffen, dabei seien chemische Stoffe ausgetreten. Dabei hatte selbst die mit Russland verbündete Türkei, die einige der Verletze behandelt hatte, von einem Nervengiftangriff gesprochen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Trump-Regierung selbst keine klare Vorstellung über eine künftige Syrien-Strategie, mit oder ohne Russland, zu haben scheint. So erklärte Tillerson den Anti-IS-Kampf in Syrien zur höchsten Priorität. Trumps Uno-Botschafterin Nikki Haley sieht hingegen die Absetzung Assads als oberstes Ziel. Grundsätzlich schließt das Weiße Haus weitere Militärschläge in Syrien nicht aus.

Russland dagegen erwartet von Tillersons Besuch "Erklärungen" für den Luftangriff auf die Assad-Basis. Grundsätzlich hält Moskau an dem Diktator fest und sieht ihn als denjenigen, der im Kriegsland Syrien für ein Mindestmaß an Stabilität sorgen kann. Rufe der USA, Moskau müsse die Haltung zur Assad "überdenken", verhallen bislang ohne Wirkung. Wenn es in dieser Frage Bewegung gibt, dann auf sehr niedrigem Niveau: Kreml-Sprecher Dimitrij Peskow sagte am Montag, eine Lösung in Syrien gelänge allein durch Verhandlungen - auch wenn diese länger dauerten, als sich alle wünschten. Letzteres kann man als mahnenden Appell an Assad verstehen, der an einem Fortschritt der Gespräche bislang wenig Interesse zeigt.

Immerhin will sich Russland das Verhältnis zu den USA nicht komplett verderben. Der gemeinsame Informationsaustausch im syrischen Luftraum, der Konflikte beider Luftwaffen vermeiden soll, wurde seitens Moskau zwar ausgesetzt, aber nicht aufgekündigt. Das - und der Umstand, dass Tillerson in Moskau empfangen wird - zeigt, dass Putin sich alle Optionen offen hält.

Rückkehr zur "globalen Ordnungsmacht"?

Denn aller Verstimmung zum Trotz hofft man im Kreml nach wie vor, mit Trump eine Art Anti-Terror-Partnerschaft im Nahen Osten eingehen zu können. Schließlich kontrolliert Russland den Luftraum über Syrien. Putin brächte eine solche Partnerschaft zwar nicht den Status einer Führungsmacht ein - würde aber zeigen, dass Russland von den USA ernst genommen wird, obwohl es militärisch unterlegen ist.

Womöglich gehen die Interessen an dieser Stelle gar nicht so weit auseinander. Laut Tillerson wollen die USA wieder als "globale Ordnungsmacht" auftreten und weltweit "Unschuldige" verteidigen, was jedoch, wie schon der Militärschlag vergangene Woche, den Wahlkampfparolen Trumps ("America First") widerspräche. Ob mehr als markige Worte dahinterstecken, ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar.

So oder so bietet der Konflikt mit Russland der Trump-Regierung eine willkommene Gelegenheit, Vorwürfe zu zerstreuen, man sei zu eng mit Putin verbandelt. In Moskau muss Tillerson also eine schwierige Balance halten: abgrenzen, Macht demonstrieren - aber den Streit nicht unnötig anheizen.

Tillerson wird seine Reise auch dafür nutzen, sich noch stärker über die Syrienkrise zu profilieren. Denn während er wochenlang mit seinem Amt fremdelte, tat sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner als Außenexperte hervor, flog in den Irak, ließ seine China-Kontakte spielen.

Trumps Luftschlag in Syrien war gleichzeitig die Geburtsstunde des lauten, konfrontativen Außenministers Tillerson. Sein Kollege Lawrow, Außenamtschef mit der weltweit längsten Erfahrung, wird darauf beim Treffen in Moskau sicherlich zu reagieren wissen.

