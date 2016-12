Krieg in Syrien Russische Luftangriffe vertreiben IS aus Palmyra

In der Nacht auf Sonntag hat die russische Armee massive Angriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im syrischen Palmyra geflogen. Die IS-Kämpfer hätten sich an den Stadtrand von Palmyra zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Erst wenige Stunden zuvor hatte der IS Teile von Palmyra wieder eingenommen. Zuvor, im März, hatten syrische Regierungstruppen die historische Oasenstadt mit russischer Luftunterstützung nach fast einjähriger Kontrolle vom IS zurückerobert.

Die Dschihadisten hätten die Stadt im Morgengrauen verlassen. Bei den Bombardements seien zahlreiche IS-Kämpfer getötet worden, erklärte die Beobachtungsstelle. Die Organisation mit Sitz in Großbritannien beruft sich auf Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

SPIEGEL ONLINE

Die IS hatte während seiner Herrschaft über die Stadt zahlreiche einzigartige historische Kulturgüter aus den ersten Jahrhunderten nach Christus zerstört, darunter die Tempel Baal und Bal-Schamin sowie den Triumphbogen. Die Ruinen der früheren Handelsmetropole gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.

Der Angriff auf Palmyra war das erste Mal seit Monaten, dass der IS in Syrienin die Offensive geht. Bislang hatte die Terrormiliz seit Jahresbeginn nur Gebiete verloren - nicht nur rund um Palmyra, sondern vor allem im Norden Syriens. Bei den jüngsten Kämpfen mit syrischen Regierungstruppen nahmen die Extremisten auch einige Gasfelder ein, darunter Dschihar und Al-Schair.

Syrien-Konferenz in Paris verlangt Feuerpause

Aus der umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo sind in der Nacht zu Sonntag nach Angaben von Aktivisten mehr als 10.000 Menschen aus den Rebellenvierteln im Südosten geflohen. Sie hätten "wegen der schweren Kämpfe und Bombardements" Zuflucht in dem von der Regierung kontrollierten Westteil der Stadt gesucht, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Auch in jüngst von Regierungssoldaten eingenommene Viertel im Norden und Zentrum von Aleppo seien sie geflohen. Die Beobachtungsstelle, die den bewaffneten Rebellen nahesteht, beruft sich auf zahlreiche Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen.

Ein Einwohner in Aleppos Südosten sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe gesehen, wie in der Nacht Menschen massenweise in Richtung der westlichen Stadtviertel geflohen seien. Der Beobachtungsstelle zufolge gab es im Südosten Aleppos heftige Kämpfe zwischen Regierungssoldaten und Rebellen.

Die Truppen der syrischen Armee von Machthaber Assad hatten Mitte November eine Großoffensive gestartet. Seitdem eroberten sie mehr als 85 Prozent von Ost-Aleppo von den bewaffneten Rebellen zurück. Bei der internationalen Syrien-Konferenz in Paris warf US-Außenminister John Kerry der Führung in Damaskus Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Aleppo vor.Die Teilnehmer des Treffens, darunter auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), forderten mit Nachdruck eine Feuerpause und humanitäre Korridore zum Abzug der Menschen aus dem Ostteil der Stadt. Steinmeier nannte das Leid der Menschen in Aleppo "unermesslich".