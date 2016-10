Syrischer Luftraum Russischer und US-Jet beinahe kollidiert

In Syrien ist es nach US-Angaben beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem russischen und einem US-Militärflugzeug gekommen. Ein russisches Kampfflugzeug sei im Osten Syriens gefährlich nah an einer US-Maschine vorbeigeflogen, sagte Jeff Harrigian, Generalleutnant der US-Luftwaffe. Der Zwischenfall ereignete sich demnach bereits am Abend des 17. Oktober, als ein russischer Jet ein großes Aufklärungsflugzeug eskortiert habe.

Das russische Flugzeug sei bis auf "eine halbe Meile" an das US-Flugzeug herangekommen, sagte Harrigian. Ein weiterer US-Militärvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, der US-Pilot habe die Turbulenzen gespürt, die der russische Jet verursacht habe. Er habe versucht, den russischen Piloten anzufunken, dieser habe aber nicht reagiert. Auf Nachfrage der USA habe die russische Seite am nächsten Tag geantwortet, der russische Pilot habe den US-Jet nicht gesehen.

Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls war es dunkel und die Flugzeuge flogen ohne Licht. Laut Harrigian erhöht der zunehmend volle Luftraum über dem Bürgerkriegsland Syrien die Gefahr einer gefährlichen Kollision. In den vergangenen sechs Wochen seien sich Flugzeuge über Syrien mehrfach gefährlich nahe gekommen - "etwa alle zehn Tage". Das US-Verteidigungsministerium hat Russland bereits wiederholt für "unsicheres und unprofessionelles Verhalten" bei Lufteinsätzen gerügt.

Die russische Luftwaffe kämpft an der Seite der Regierungstruppen von Syriens Staatschef Baschar al-Assad. Nach eigenen Angaben kämpft sie auch gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), der Westen wirft Moskau aber vor, auch die gemäßigten Rebellen anzugreifen.

Die Luftangriffe der US-geführten Militärkoalition in Syrien richten sich gegen den IS. Washington leistet auch einigen syrischen Rebellengruppen Unterstützung.