Französische Syrien-Resolution Russland legt Veto ein

Russland hat im Uno-Sicherheitsrat ein Veto gegen den von Frankreich vorgelegten Resolutionsentwurf zu Syrien eingelegt. In dem Papier hatte Frankreich die Einstellung der Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo und die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert.

Bei der Abstimmung der 15 Sicherheitsratsmitglieder am Samstag votierte außer Russland noch Venezuela gegen den französischen Entwurf. China und Angola enthielten sich.

Frankreichs Präsident Francois Hollande hatte vor den Beratungen um Zustimmung geworben. Der Uno-Sicherheitsrat lehnte kurz darauf auch einen russischen Vorschlag für eine Waffenruhe in Syrien ab.

Russland unterstützt Syriens Präsident Baschar al-Assad politisch und militärisch. Weil sich Russland an der Offensive auf Aleppo beteiligt, kam es zum Zerwürfnis mit den USA, die die Syrien-Gespräche mit der Regierung in Moskau abbrachen. Am Mittwoch nahmen die Außenminister beider Staaten aber wieder Kontakt auf.

Der Bürgerkrieg in Syrien tobt seit rund fünf Jahren. Bei den Kämpfen sind Hunderttausende ums Leben gekommen. Millionen sind auf der Flucht.