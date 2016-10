Einsatz bei Luftangriffen Russischer Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" nimmt Kurs auf Syrien

Ein russischer Schiffsverband unter Führung des Flugzeugträgers "Admiral Kusnezow" und des Atomkreuzers "Pjotr Weliki" ist Richtung syrische Küste ausgelaufen. Der Weg vom Hafen Seweromorsk nahe Norwegen ins Mittelmeer dauere etwa zehn Tage, sagte Admiral Wiktor Krawtschenko der Agentur Interfax zufolge. Derzeit sind in der Region rund ein Dutzend russische Kriegsschiffe im Einsatz

Laut Moskauer Medien will Russland seinen einzigen Flugzeugträger in den nächsten Monaten bei den Luftangriffen in Syrien einsetzen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte den Schritt im September angekündigt. Moskau kämpft seit September 2015 in dem Bürgerkriegsland, um das Regime von Präsident Baschar al-Assad zu stützen.

Eine Parlamentarierdelegation aus Moskau besuchte nun die beiden russischen Militärstützpunkte in Syrien. Die Mitglieder des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des Föderationsrates wollten sich ein Bild von der Lage machen, sagte Delegationsleiter Viktor Oserow. "Die Soldaten sind sich bewusst, dass ihr Anti-Terror-Kampf in Syrien auch im Interesse Russlands ist. Gleichwohl wissen sie, dass sie mit ihrem Einsatz nur die Bedingungen für eine politische Lösung des Problems schaffen", sagte der Senator.

Vertreter mehrerer Länder verhandelten am Samstag in Lausanne in der Schweiz über den Syrien-Konflikt. Frühere Vereinbarungen über Feuerpausen waren immer wieder nach wenigen Tagen gebrochen worden.