Konflikt mit USA über Syrienpolitik Russland unterstützt Assads Luftangriffe weiter

Die Differenzen zwischen Russland und den USA über das Vorgehen in Syrien nehmen immer weiter zu. Der amerikanische Außenminister John Kerry hatte Moskau aufgefordert, die Unterstützung der Armee von Diktator Baschar al-Assad durch ihre Luftwaffe bei Angriffen gegen die Rebellen einzustellen. Doch das lehnte der Kreml umgehend ab.

Die russische Luftwaffe werde ihre Operationen fortsetzen, stellte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow klar. Er sprach von einem "Krieg gegen den Terror" der syrischen Regierungstruppen, der weiterhin unterstützt werde.

Zur US-Drohung, Gespräche mit Russland abzubrechen, erklärte Rjabkow, dies sei wohl ein "emotionaler Ausbruch" gewesen, wie die Agentur Interfax meldete. Die Obama-Administration sei ihrerseits nicht bereit, das Abkommen mit Moskau einzuhalten. Wenn Amerika verstärkt Waffen an syrische Regimegegner liefern sollte, unterstütze es damit Terror, der sich auch gegen Russland richte.

Russland und die USA streiten auch weiter über eine Waffenruhe in Aleppo. Moskau ist nur zu einer zweitägigen Feuerpause zur Versorgung der Zivilbevölkerung bereit. In einer siebentägigen Waffenruhe könnten terroristische Kräfte sich umgruppieren, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag in Moskau.

Die USA fordern dagegen die Einhaltung der mit Russland vereinbarten Pausen von sieben Tagen. Moskau will im Gegenzug, dass die USA für eine Trennung von gemäßigter Opposition und Terrorgruppen sorgen. In den vergangenen Tagen hat die syrische Armee mit russischer und iranischer Hilfe die Angriffe auf Aleppo verstärkt.