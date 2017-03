Syrien Russland soll versehentlich US-Verbündete bombardiert haben

Russische Kampfflugzeuge sollen Angaben des US-Verteidigungsministeriums zufolge versehentlich Stellungen syrischer Rebellen bombardiert haben. Dabei handele es sich um Truppen, die zu US-Verbündeten zählen. Es habe "mehrere Verletzte" gegeben. Das sagte US-General Stephen Townsend bei einer Pressekonferenz im Pentagon. Auch syrische Kampfjets sollen demnach am Angriff beteiligt gewesen sein.

Die Kampfflieger hätten vermutlich die Terrormiliz Islamischer Staat treffen wollen, hieß es weiter. Stattdessen seien Aufständische in mehreren Dörfern nordöstlich von Aleppo unter Feuer genommen worden, die der von den USA geführten Anti-IS-Koalition angehören. Die US-Kräfte hätten die russischen Streitkräfte auf den Fehler hingewiesen, das Feuer sei daraufhin eingestellt worden.

Das russische Verteidigungsministerium widersprach der Darstellung. Russische und syrische Kampffugzeuge hätten keine zuvor von den US-Streitkräften genannten Positionen unter Beschuss genommen, teilte die zuständige Behörde in Moskau mit.

Russland unterstützt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad seit 2015 mit Luftangriffen. Die USA fliegen seit 2014 an der Spitze einer internationalen Koalition Luftangriffe gegen den IS. Pentagon und Kreml tauschen Daten über Flugbewegungen im syrischen Luftraum aus, um Kollisionen zu verhindern.

Beobachtungsstelle: Syrische Armee rückt in Palmyra ein

Währenddessen ist die syrische Armee nach Angaben von Aktivisten in die von der IS-Miliz gehaltene Wüstenstadt Palmyra eingerückt. Die Armee sei in ein Viertel im Westen der Stadt vorgedrungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) mit. Die Angaben der SOHR konnten zwar zunächst nicht überprüft werden, gelten aber in der Regel als verlässlich.

Die Dschihadistenmiliz hatte Palmyra erstmals im Mai 2015 eingenommen, nach ihrer Vertreibung durch die syrische Armee im März vergangenen Jahres kehrte sie im Dezember in die Stadt zurück.

Palmyra zählt seit 1980 zum Unesco-Weltkulturerbe. Während ihrer Herrschaft zerstörten der IS zahlreiche einzigartige Kulturgüter, darunter den berühmten Baal-Tempel, den prachtvollen Triumphbogen und mehrere antike Grabtürme.