Syrienkrieg Russland, Türkei und Iran streben Feuerpause an

Russland, die Türkei und Iran wollen ihre Kooperation im Syrienkrieg ausweiten. Sie seien bereit, ein Abkommen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition zu vermitteln und zu garantieren, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen in Moskau.

Die Länder wollen den nötigen Impuls für die Erneuerung des politischen Prozesses in Syrien geben, sagte Lawrow: "Wir stimmen überein, dass es keine militärische Lösung geben kann." Mit dem Türken Mevlüt Cavusoglu und dem Iraner Mohammed Dschawad Sarif sprach Lawrow demnach auch über eine mögliche Feuerpause in Syrien. Nach Angaben des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu soll die Waffenruhe im ganzen Land gelten. Dschihadistengruppen wie der "Islamische Staat" und die Fateh-al-Scham-Front sollen allerdings davon ausgenommen sein.

Lawrow nannte das Dreiertreffen das "effektivste Format", da die Länder großen Einfluss in Syrien hätten. Russland, die Türkei und Iran sind mit starken eigenen Truppen in den Krieg involviert. In Aleppo hatten iranische Milizen und die russische Luftwaffe mit ständigen Angriffen der syrischen Armee den Weg in den von den Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt gebahnt. Die Türkei, die oppositionelle Kräfte unterstützt, hatte schließlich den Abzug der Kämpfer und ihrer Familien mit ausgehandelt.

Evakuierung von Ost-Aleppo stockt wieder

Die Evakuierung der letzten Rebellengebiete in Aleppo soll unterdessen erneut unterbrochen worden sein, hieß es aus syrischen Militärkreisen am Dienstagabend. Demnach hätte Rebellen neue Bedingungen gestellt. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war der Grund ein Konflikt um die Evakuierung der von den Rebellen belagerten regierungstreuen schiitischen Orte Fua und Kafraja. Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von einer "Verzögerung bei der Abfahrt des letzten Konvois" aufgrund eines Streits um die Evakuierung von Fua und Kafraja. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite prüfen.

Seit Beginn der Evakuierung haben nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25.000 Menschen die Stadt verlassen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab eine niedrigere Zahl der Menschen an, die Aleppos Rebellengebiet bislang verlassen haben. Demnach wurden rund 16.000 Menschen ins von den Aufständischen kontrollierte Umland südwestlich der Stadt gebracht. 2000 bis 3000 Menschen warteten noch auf den Transport, darunter auch Kämpfer.

Aus syrischen Armeekreisen hieß es, es sei damit zu rechnen, dass die letzten Kämpfer Ost-Aleppo in den kommenden Stunden verließen. Die Armee bereite sich darauf vor, danach in die Viertel einzurücken.

Nach Uno-Angaben stimmten die syrische Regierung und andere Konfliktparteiender Entsendung von 20 internationalen und syrischen Beobachtern zu, um die Evakuierung zu beobachten. Einem Sprecher der Vereinten Nationen zufolge wartet die Uno aber noch auf grünes Licht für Hilfslieferungen nach Ost-Aleppo.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bot an, syrische Verletzte in israelischen Krankenhäusern zu behandeln. Israel sei darauf vorbereitet, verletzte Frauen und Kinder zu behandeln "und auch Männer, sofern sie keine Kämpfer sind", sagte Netanjahu. Derzeit werde dies geprüft.