Reaktionen auf US-Militärschlag Russland droht mit Konsequenzen

In der Nacht zum Samstag haben die USA, Frankreich und Großbritannien mehrere Ziele in Syrien bombardiert. US-Präsident Donald Trump sagte in einer Fernsehansprache, der Angriff sei ein Vergeltungsschlag für den Giftgaseinsatz des syrischen Regimes in Duma. Russland verurteilte den Angriff auf schärfste.

Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, drohte mit Konsequenzen für den Angriff, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Wie diese aussehen könnten, blieb zunächst unklar. Es sei jedenfalls "inakzeptabel und unzulässig", den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beleidigen, sagte Antonow weiter.

Das russische Außenministerium erklärte in Moskau, die westlichen Angriffe kämen zu einem Zeitpunkt, an dem Syrien gerade eine "Chance auf eine friedliche Zukunft" gehabt habe. Russland hatte 2015 auf Seiten Assads in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen. Das russische Verteidigungsministerium teilte indes mit, es seien keine Raketen der USA und ihrer Verbündeten in den "Verantwortungsbereich" der russischen Luftabwehr eingedrungen.

Viktor Bondarew, der Ausschussvorsitzende des russischen Föderationsrates für Verteidigung und Sicherheit, forderte harte Gegenmaßnahmen. "Solche Handlungen sind ein Verbrechen gegen die Welt und die Menschheit. Das erfordert harte Maßnahmen." Gleichzeitig müssten diese jedoch angemessen und durchdacht sein, sagte er der Agentur Tass. Die Schritte sollten nicht nur von Russland, sondern auch von der Weltgemeinschaft kommen.

Russischer Politiker vergleicht Trump mit Hitler

Alexander Scherin, Vizevorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, verglich hat Trump mit Hitler verglichen. "Man kann ihn den Adolf Hitler unserer Zeit nennen", sagte Scherin. Die westlichen Mächte hätten unter US-Führung eine ähnliche Strategie genutzt. "Schauen Sie mal, er hat sogar dieselbe Uhrzeit ausgewählt, zu der Hitler die Sowjetunion angegriffen hat", sagte Scherin der Agentur Ria Nowosti. Die deutsche Wehrmacht hatte am 22. Juni 1941 frühmorgens mit dem Überfall auf die Sowjetunion begonnen.

Syrien prangerte in einer ersten Reaktion den Militärschlag als "barbarische und brutale Aggression" an. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte eine Quelle im Außenministerium in Damaskus, die dem Westen vorwarf, mit den Angriffen die für Samstag geplante Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) zu verhindern. Auf diese Weise wolle der Westen "seine Lügen" hinsichtlich eines angeblichen Chemiewaffenangriffs in der Stadt Duma kaschieren.

Auch Iran, der das Assad-Regime unterstützt, verurteilte die Angriffe scharf. Das war ein klarer Verstoß gegen internationale Vorschriften und die territoriale Integrität Syriens, wie in einer Presseerklärung des Außenministeriums in Teheran hieß. Iran verurteile jeglichen Einsatz von chemischen Waffen. Das Thema hätte aber nicht als Vorwand für militärische Angriffe auf einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen benutzt werden sollen, teilte das Außenministerium der Nachrichtenagentur Isna zufolge mit.

Frankreich: "Damaskus muss aufhören, diese Waffen zu nutzen"

Frankreich verteidigte den Angriff auf das syrische Regime: Der Angriff ist nach den Worten des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian rechtmäßig. "Dieses Vorgehen ist proportioniert und gezielt", sagte er. Es richte sich nicht gegen die Verbündeten Syriens - dies sind Russland und Iran - und auch nicht gegen die Zivilbevölkerung. Das Regime von Präsident Baschar al-Assad solle davon abgehalten werden, weiter Chemiewaffen einzusetzen. "Das Regime in Damaskus muss aufhören, diese Waffen zu nutzen", forderte Le Drian. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den tödlichen Einsatz von Chemiewaffen mehrfach als "rote Linie" bezeichnet.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly sagte: "Wir suchen nicht die Konfrontation und weisen jede Logik militärischer Eskalation zurück." Aus diesem Grund "haben wir mit unseren Verbündeten darauf geachtet, dass die Russen vorher gewarnt werden." Die Angriffe galten Parlys Darstellung nach drei Zielen, die zum "verborgenen Chemieprogramm Syriens gehören". "Das Haupt-Forschungszentrum dieses Programms und zwei wichtige Produktionsstätten wurden angegriffen", sagte sie. Damit sei die Fähigkeit Syriens getroffen worden, chemische Waffen zu entwickeln und herzustellen.

Das türkische Außenministerium begrüßt die Angriffe als "angemessene Antwort".

Die Nato befürwortete den gemeinsamen Angriff der USA, Frankreichs und Großbritanniens. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte: "Dadurch wird die Fähigkeit des Regimes vermindert, das syrische Volk weiter mit Chemiewaffen anzugreifen." Der mutmaßliche Chemiewaffeneinsatz durch die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in Duma vor einer Woche habe nach einer "kollektiven und wirksamen" Antwort der internationale Gemeinschaft verlangt.