Syrienkonflikt Russland will eigene Truppen in Syrien besser schützen

Russland macht sich Sorgen um seine Soldaten in Syrien. Der Grund: Das US-Bombardement einer Militärbasis des Assad-Regimes Anfang April. Der Angriff war eine Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz durch die syrische Armee in Chan Scheichun, für den Washington das Regime in Damaskus verantwortlich macht.

Der US-Angriff stelle eine echte Gefahr für die russischen Truppen in dem Bürgerkriegsland dar, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch in Moskau. Mit welchen Maßnahmen Russland die Sicherheit seiner Soldaten konkret stärken will, sagte er nicht.

Russland weist den Vorwurf der USA zurück, Baschar al-Assad sei für den Giftgaseinsatz verantwortlich. Auch der syrische Machthaber selbst streitet das Verbrechen ab.Der mutmaßliche Chemiewaffenangriff sei zu "hundert Prozent konstruiert", sagte er in einem Interview.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte bei einer Sicherheitskonferenz in Moskau, das Bombardement der Basis in Syrien vertiefe die Probleme zwischen Russland und den USA. "Dies verringert die Chancen für die Bildung einer breiten Anti-Terror-Front", sagte er.

Russland unterstützt die syrische Armee seit 2015 militärisch. Eine US-geführte Koalition fliegt unabhängig davon Luftangriffe gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).