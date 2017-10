Syrien Russland will Islamisten-Anführer schwer verwundet haben

Im syrischen Bürgerkrieg sind bei einem Luftangriff russischen Angaben zufolge zwölf hochrangige Kämpfer der islamistischen Miliz Fateh al-Scham sowie Dutzende Wachleute getötet worden. Auch Abu Mohammed al-Golani, der Anführer der zuvor als Al-Nusra-Front bekannten Dschihadistengruppe, wurde demnach schwer verletzt.

"Ein Ergebnis des Angriffs ist, dass der Anführer der Nusra-Front, Abu Mohammed al-Golani, laut zahlreicher unabhängiger Quellen mehrere Schrapnell-Wunden erlitt und sich in kritischem Zustand befindet, nachdem er einen Arm verloren hat", teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministers Igor Konaschenkow mit.

Fateh al-Scham nannte sich früher Al-Nusra-Front und war der syrische Ableger des Quaida-Netzwerks, von dem sich die Miliz aber lossagte. Die USA haben ein Kopfgeld in Höhe von zehn Millionen Dollar auf al-Golani ausgesetzt. Das Verhältnis von Fateh al-Scham auch zu anderen islamistischen Rebellengruppen ist gespannt, es kommt immer wieder zu Kämpfen.

Moskau wirft USA vor, Terroristen zu ermutigen

In dem Konflikt warf Russlands Außenminister Sergej Lawrow den US-geführten Truppen in Syrien einem Bericht zufolge "blutige Provokationen" gegen russische Soldaten vor. In einigen Fällen seien "andere Terroristen ermutigt" worden, von der syrischen Armee zurückeroberte Stellungen anzugreifen, "oder sie haben sich absichtlich an blutigen Provokationen gegen unsere Truppen beteiligt", sagte Lawrow der saudi-arabischen Tageszeitung "Aschark al-Awsat".

Lawrow bezog sich damit offenbar auf die Rebellentruppe Syrische Demokratische Kräfte (SDF), die von der US-geführten Koalition bei ihrer Offensive gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) unterstützt wird.

Russland unterstützt im seit mehr als sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien Machthaber Baschar al-Assad. Die USA kämpfen an der Seite der Rebellen - dies hatte US-Präsident Donald Trump allerdings für gescheitert erklärt.