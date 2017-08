Syrische Schauspielerin und Aktivistin Fadwa Sulaimain ist tot

Sie war eine der ersten, die gegen Baschar al-Assad auf die Straßen gingen: Fadwa Sulaimain. Nun ist die syrische Schauspielerin in ihrem Pariser Exil gestorben. Die Ikone der säkularen syrischen Opposition sei im Alter von 47 Jahren einer Krebserkrankung erlegen, meldeten die Nachrichtenseite Enab Baladi und Oppositionsgruppen.

Sulaiman sei ein "Symbol der Revolution" in Syrien und eine "Rose" gewesen, teilte die in Istanbul ansässige oppositionelle Nationale Syrische Koalition mit.

Die aus Aleppo stammende Schauspielerin war zum Beginn der Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident Assad im Frühjahr 2011 zu einem der bekanntesten Gesichter des Aufstands geworden. Damals führte sie in der zentralsyrischen Stadt Homs die Proteste an, hielt Reden vor den Demonstranten und nahm an Beerdigungen von Opfern der Regierung teil.

Sulaiman wandte sich gegen die Regierung, obwohl sie wie die herrschende Assad-Familie der religiösen Minderheit der Alawiten angehörte. Die Demonstranten forderte sie auf, friedlich zu bleiben und nach Freiheit und Gerechtigkeit zu rufen. 2012 floh sie schließlich aus Angst um ihr Leben mit ihrem Ehemann nach Frankreich.