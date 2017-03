Krieg in Syrien Schulgebäude bombardiert - viele Tote

Bei einem Luftangriff auf eine als Flüchtlingsunterkunft genutzte Schule im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 30 Menschen getötet worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Mittwoch mit, es sei eine Schule angegriffen worden, in der Vertriebene untergebracht waren. Demnach ereignete sich der Angriff bereits am Dienstagmorgen in der von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrollierten Stadt Al-Mansura in der Provinz Rakka. Wie die Nachrichtenagentur dpa meldet, berichtet auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana von dem Bombardement.

Bereits am Dienstag hatte die Anti-IS- und Anti-Assad-Aktivisten von "Raqqa is being slaughtered silently" gemeldet, in der Stadt sei die Al-Badia-Schule getroffen worden, in der sich mehr als 50 Familien aufgehalten haben sollen.

#Raqqa 1-Airstrikes by Coalition warplanes destroyed completely Al Badia School in Mansora Town the school have more then 50 families #Syria — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) 21. März 2017

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE