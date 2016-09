Gebrochene Waffenruhe Warum die Uno in Syrien scheitert

Staffan de Mistura gab wieder mal den Zweckoptimisten: "Die Waffenruhe ist in Gefahr und wird ernsthaft beeinträchtigt", sagte der Uno-Sondergesandte für Syrien nach einem Außenministertreffen am Rande der Uno-Generalversammlung in New York.

Stunden zuvor war ein Hilfskonvoi der Vereinten Nationen und des Roten Halbmondes in der Nähe von Aleppo bombardiert worden. Außerdem hatte die syrische Armee die Feuerpause am Montagabend für beendet erklärt und ihre Luftangriffe auf Aleppo, Homs und andere von Aufständischen kontrollierte Gebiete wieder aufgenommen. Die Feuerpause mag aus Sicht des schwedisch-italienischen Diplomaten noch nicht tot sein - trotzdem sterben Syrer.

Dennoch sagt de Mistura weiterhin das, was er in Variationen immer sagt, seit er im Juli 2014 den Posten übernahm: Die Konfliktparteien müssten sich auf eine dauerhafte Waffenruhe einigen, dann müsse ein politischer Prozess beginnen, der innerhalb von 18 Monaten mit einer Verfassungsreform und Neuwahlen endet.

AFP Staffan de Mistura

Es gibt keine Partner, die ernsthaft an Vermittlung interessiert sind

"Jeder ist ernsthaft bestrebt, diesen Konflikt zu beenden", sagte de Mistura im vergangenen Oktober nach einem Syrien-Gipfel in Wien, und es klang, als müsse er sich das selber einreden. Die vergangenen elf Monate haben gezeigt, dass das nicht stimmt. Längst haben sich Russland und die USA heillos im Syrienkonflikt verstrickt, ist mit der Türkei ein weiterer Akteur in das Bürgerkriegsland einmarschiert, der ganz eigene Interessen verfolgt.

De Mistura ist ein Diplomat ohne Hausmacht. Der Mann mit dem Zwicker befehligt keine Truppen, kann keine Sanktionen verhängen, er hat keinen Einfluss auf das Regime von Baschar al-Assad oder die verschiedenen Rebellengruppen. Der 69-Jährige kann nur vermitteln, aber dafür braucht es Partner, die ernsthaft an einer Vermittlung interessiert sind. Und die gibt es nicht, allen Lippenbekenntnissen zum Trotz.

De Mistura ist schon der dritte hochrangige Diplomat, der sich als Syrien-Vermittler versucht. 2012 übernahm der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan den neugeschaffenen Posten. Der Ghanaer warf nach einem halben Jahr frustriert hin, weil weder das Assad-Regime noch die Rebellen seinem Sechs-Punkte-Friedensplan irgendeine Beachtung schenkten.

Ihm folgte der ehemalige algerische Außenminister Lakhdar Brahimi. Auch er entwarf einen Friedensplan für Syrien, der nie umgesetzt wurde. Trotzdem ist sein Name vielen Syrern bis heute ein Begriff: Lakhdar Brahimi ist zum Namen für eine Foltermethode in syrischen Gefängnissen geworden. Dabei schlagen Assads Schergen den Häftlingen mit einem grünen Rohr auf die Brust. Al-Akhdar ist das arabische Wort für die Farbe Grün.

De Mistura kann als Zwischenbilanz seines Schaffens immerhin für sich in Anspruch nehmen, dass er im vergangenen Jahr in Wien die bislang umfassendsten Verhandlungen zur Lösung des Syrienkriegs zustande gebracht hat. Dabei einigten sich die Uno-Vetomächte und mehrere regionale Mächte wie Iran, Saudi-Arabien und die Türkei auf einen Friedensprozess für Syrien, der nicht in Gang gekommen ist. Bis dato haben Regierung und Opposition noch nie direkt miteinander verhandelt.

De Mistura kann nur zusehen

Stattdessen handeln die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, Vereinbarungen aus, die dann von den Kriegsparteien in Syrien umgesetzt werden sollen. De Mistura kann da nur zusehen. "Nur die USA und Russland können die Waffenruhe für beendet erklären", teilte der Uno-Diplomat mit.

Doch die Beziehungen zwischen Washington und Moskau waren seit dem Ende des Kalten Kriegs nie schlechter als heute. Aktuell zeigt sich das am Streit über den Beschuss des Uno-Hilfskonvois vom Montag . Die USA machen Russland für den Angriff verantwortlich.

Video REUTERS

Regierungsvertreter behaupten, es gebe Beweise dafür, dass zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi SU-24 die Lastwagen in der Ortschaft Urum al-Kubra bombardierte. Bislang hat Washington diese Beweise aber nicht vorgelegt.

Russlands Verteidigungsministerium behauptete erst, es habe überhaupt keinen Luftangriff auf den Konvoi gegeben. Die Trucks hätten stattdessen Feuer gefangen und seien ausgebrannt. Dann veröffentlichte Moskau ein Drohnenvideo, das einen Granatwerfer zeigt, der an den Lastwagen vorbeifährt. Offenbar will der Kreml damit insinuieren, dass Aufständische den Konvoi begleiteten und eine Attacke daher gerechtfertigt war.

Das Fahrzeug mit dem Granatwerfer überholte den Konvoi allerdings sieben Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der Luftangriff stattfand. Auf einem zweiten Drohnenvideo, das die Lastwagen rund 20 Minuten vor dem Angriff am späteren Tatort zeigt, ist keine Spur von dem Militärfahrzeug zu sehen.