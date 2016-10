Syrien Trotz Waffenruhe Berichte über Gefechte in Aleppo

Trotz der angekündigten Waffenruhe in der umkämpften Stadt Aleppo hat es Kämpfe zwischen Regimekräften und Rebellen gegeben. In der Nähe eines Korridors, über den Oppositionelle den von Regimegegnern kontrollierten Osten Aleppos verlassen können, sollen sich Soldaten beider Seiten beschossen haben. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien mindestens drei Menschen verletzt worden.

Die Angaben der in London ansässigen Beobachtungsstelle lassen sich kaum unabhängig überprüfen. In der Vergangenheit hatten sie sich jedoch meist bestätigt.

Die Versorgung der Bevölkerung in Aleppo habe indes noch nicht begonnen, sagte der Uno-Gesandte Jan Egeland. Er hoffe aber, dass die ersten mehreren Hundert Kranken und Verletzten am Freitag aus der Stadt gebracht werden könnten. Es gebe aber noch keine Vereinbarung darüber, Lebensmittel in die belagerten Viertel liefern zu können.

Aleppo hatte in den vergangenen Wochen die heftigsten syrischen und russischen Luftangriffe seit Ausbruch des Konflikts im Frühjahr 2011 erlebt. In den belagerten Rebellengebieten im Osten der Stadt leben noch rund 250.000 Menschen. Sie leiden unter einem massiven Mangel an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung.

Was Putin bereits beim Vierer-Gipfel in Berlin am Mittwochabend angedeutet hatte, wurde am Donnerstag nun konkreter: Russland hat den Vereinten Nationen (Uno) zufolge eine Unterbrechung des Bombardements von Aleppo zugesichert. Der Uno-Gesandte Egeland sagte in Genf, die Regierung in Moskau habe einer solchen Feuerpause bis Samstag zugestimmt.

"Humanitäre Waffenruhe"

Russland und Syrien hatten für Donnerstag einseitig eine elfstündige Feuerpause für Aleppo verkündet. Sie soll von acht Uhr morgens (Ortszeit) bis 19 Uhr abends gelten. Der Uno-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, begrüßte den Schritt am selben Tag. Zugleich appellierte er an Moskau und Damaskus, eine längere Waffenruhe zu ermöglichen

Die syrische und die russische Luftwaffe hatten ihre Angriffe auf die Rebellengebiete im Osten Aleppos bereits am Dienstag überraschend eingestellt. Das habe der Vorbereitung der "humanitären Waffenruhe" gegolten, zitierte Sana die syrische Armeeführung.

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande in Berlin erklärt, Russland sei unter Bedingungen zu einer Verlängerung der Waffenruhe bereit. Voraussetzung sei, dass auch die bewaffneten Gruppen einer Feuerpause zustimmten. Bei dem Gespräch wurden keine greifbaren Erfolge für eine Lösung des blutigen Konflikts erreicht.