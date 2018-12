Chronik des US-Einsatzes in Syrien

März 2011 Nachdem Demonstranten in Tunesien und Ägypten die dort herrschenden Diktatoren zum Rücktritt gezwungen haben, gehen auch in Syrien Zehntausende Menschen gegen Staatschef Baschar al-Assad auf die Straßen. Das Regime reagiert mit Gewalt. Aus desertierten Soldaten bildet sich im Laufe des Jahres die sogenannte Freie Syrische Armee, die den bewaffneten Kampf gegen Assad aufnimmt.

Juni 2011 US-Präsident Barack Obama fordert Assad auf, sein Amt aufzugeben. Es ist die Linie, die auch Europa vertritt. Für Assad sei die Zeit gekommen, "sich zurückzuziehen", erklärt Obama. Bereits zuvor hatte der US-Präsident Sanktionen gegen Personen und Unternehmen erlassen. Dschihadisten der Terrororganisation "Islamischer Staat im Irak", einem Ableger von al-Qaida nutzen das Chaos des beginnenden Bürgerkriegs, um sich in Syrien einzunisten. Parallel dazu entlässt das Regime Tausende militante Islamisten aus den Gefängnissen. Beide Entwicklungen legen die Saat für das Erstarken von Terrormilizen, aus denen später der "Islamische Staat" (IS) hervorgeht.

August 2012 US-Präsident Obama warnt das syrische Regime vor dem Einsatz chemischer Waffen gegen die Opposition in Syrien. "Ich habe bis jetzt kein militärisches Eingreifen angeordnet, aber für uns ist eine rote Linie überschritten, wenn eine ganze Menge chemischer Waffen bewegt oder eingesetzt wird." Die USA stocken derweil ihre finanzielle Hilfe im humanitären Bereich auf 130 Millionen Dollar auf.

März 2013 Die USA beginnen mit der Ausbildung von kleinen Rebellengruppen. Sie sollen zum einen das Erstarken islamistischer Milizen verhindern, zum anderen dafür sorgen, dass nach dem erwarteten Sturz des Assad-Regimes in Syrien Chaos ausbricht. Die Rebellen erhalten jedoch keine Flugabwehrraketen, die Luftangriffe der Regierungstruppen abwehren könnten.

August 2013 Bei einem Giftgasangriff nahe Damaskus sterben mehrere hundert Menschen. Die USA bereiten sich auf eine militärische Antwort vor. Obama holt sich dafür die Zustimmung des Kongresses ein. Nach russischer Vermittlung vernichtet die syrische Regierung ihre Chemiewaffen und verhindert so ein militärisches Eingreifen der USA. In dieser Zeit erobert der "Islamische Staat im Irak und in Syrien" (Isis) die Stadt Rakka. Später ändern die Dschihadisten ihren Namen in die verkürzte Form "Islamischer Staat".

Sommer 2014 US-Präsident Obama beschließt, den IS in Nordsyrien zu bombardieren. Der hatte in Teilen Syriens und im Irak ein Kalifat ausgerufen. Die Luftschläge der internationalen Koalition finden unter Führung Washingtons statt. Die USA greifen damit erstmals offen in den syrischen Bürgerkrieg ein.

September 2015 Russland greift an der Seite des syrischen Machthabers Assad in den Krieg ein. Vor allem die russische Luftwaffe hilft fortan Assad, verlorene Gebiete zurückzuerobern. Syrien zerfällt in mehrere Machtbereiche: Im Nordosten herrschte der syrische Ableger der Arbeiterpartei PKK, im Nordwesten syrische Rebellen, im Osten der IS, im westlichen Zentrum und an der Küste das syrische Regime und die libanesische Hisbollah, im Süden syrische Rebellen sowie syrische Drusen, eine weitere religiöse Minderheit.

Oktober 2015 Die USA forcieren ihre Unterstützung für bestimmte Gruppen in Syrien - besonders die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die das Rückgrat des Milizenbündnisses "Syrische Demokratische Kräfte" (SDF) bilden. Sie sollen jedoch nicht gegen das Regime kämpfen, sondern nur gegen den IS.

Februar 2016 Die USA, Russland und Regionalmächte handeln am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Waffenruhe aus, die vor allem im nordsyrischen Aleppo immer wieder gebrochen wird.

März 2017 US-Marines werden in die Nähe der IS-Hochburg Rakka entsandt, um die Rückeroberung der Stadt zu unterstützen. In den nächsten Wochen stationieren die USA insgesamt rund 2000 Soldaten im Land.

April 2017 Nach einer Giftgasattacke im nordsyrischen Chan Scheichun greifen die USA einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee mit Raketen an und verhängen Sanktionen gegen Regierungsmitarbeiter. Einige Tage zuvor hatte die die neue US-Gesandte bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, erklärt, dass die US-Regierung unter Donald Trump keine Priorität mehr darin sehe, Assad aus dem Amt zu entfernen. In den Folgewochen lässt Trump syrische Kurden der YPG-Einheiten weiter im Kampf gegen den IS weiter bewaffnen.

Oktober 2017 Die Terrormiliz IS verliert ihre inoffizielle Hauptstadt Rakka. Die SDF, ein von den USA unterstützer Milizenverbund, der von kurdischen Kämpfern angeführt wird, vertreibt die Islamisten aus ihrem Kerngebiet, in dem sie vier Jahre lang herrschten. In den folgenden Wochen verliert die Terrormiliz die Kontrolle in allen ihren nordsyrischen Städten.

April 2018 Die USA, Großbritannien und Frankreich greifen mit Kampfflugzeugen verschiedene Ziele in Syrien an. Es ist eine Vergeltungsmaßnahme für den Einsatz von Chemiewaffen auf Rebellen in der Stadt Duma, bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen.