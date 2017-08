Kampf gegen den IS Wettlauf um die Wüste

"Bereitet Euch vor, die Schlacht kommt und der Sieg ist nah" stand auf den Flugblättern, die das irakische Militär vergangene Woche über Tal Afar, 70 Kilometer westlich von Mossul, abwarf. Die alte Garnisonsstadt in der Ebene von Ninive war eine der letzten Hochburgen des "Islamischen Staats" (IS) im Irak.

Nur acht Tage nach Beginn der von den USA und Frankreich unterstützten Offensive haben die Truppen von Ministerpräsident Haider al-Abadi, kurdische Peschmergakämpfer und die schiitischen Volksmobilisierungseinheiten nach einigen Angaben alle 29 Stadtteile von Tal Afar größtenteils eingenommen.

Der IS hatte den mehrheitlich von schiitischen Turkmenen bewohnten Ort 2014 erobert - nachdem sich dort bereits zu Beginn des Jahrtausends al-Qaida eingenistet und die Stadt als Durchgangsstation für Kämpfer von Damaskus nach Bagdad genutzt hatte.

Nach Tal Afar will die irakische Armee nun die letzten vom IS gehaltenen Orte erobern. Das Vorgehen ist das Gleiche: Über der westlich von Kirkuk gelegenen Stadt Hawidscha und der Region Rawa in der Wüstenprovinz Anbar warfen die Streitkräfte bereits Flugblätter ab. Die Einwohner wurden auch darin aufgefordert, "sich vorzubereiten".

"Faludscha auf Steroiden"

Die Ende Juli verkündete vollständige Eroberung Mossuls hat die irakischen Truppen offenkundig gestärkt. Der für den Kampf gegen den IS zuständige US-General Stephen J. Townsend sagte der "New York Times", es sei der härteste Kampf gewesen, den er in seiner 35-jährigen Laufbahn erlebt habe.

"Es war wie Faluja auf Steroiden" sagte er - ein Verweis auf die im Winter 2004 gegen Dschihadisten durchgeführte Operation "Phantom Fury", die als erbittertste Schlacht gilt, die US-Marines seit dem Vietnamkrieg geschlagen haben.

Ein Blick ins Nachbarland: Auch in Syrien ist der Kampf gegen den IS brutal und blutig. Das sogenannte Kalifat bröckelt - an der Grenze zum Libanon, vor allem aber rund um Rakka.

Seit Beginn der Anti-IS-Offensive im Juni sollen rund 270.000 Menschen aus der IS-Hochburg geflohen sein. Wie viele noch in der nordsyrischen Stadt gefangen sind, ist nicht bekannt. Die Vereinten Nationen gehen von bis zu 50.000 Zivilisten aus. Sie sitzen zwischen den Fronten fest, der IS missbraucht sie als menschliche Schutzschilde.

Hinzu kommen schwere Luftangriffe und Artilleriebeschuss der US-geführten Militärkoalition der "Demokratischen Kräfte Syriens", zu denen neben kurdischen Einheiten auch einige sunnitisch-arabische gehören.

Die von Russland unterstützten Truppen des Assad-Regimes sollen Amnesty International zufolge außerdem Zivilisten im Umland von Rakka bombardiert und dafür auch Streubomben eingesetzt haben. "Ich kann mir derzeit keinen schlimmeren Ort auf der Erde vorstellen", sagte der Uno-Nothilfekoordinator für Syrien vor wenigen Tagen.

Wenn Rakka fällt, beginnt der Wettlauf um die Wüste und die am Euphrat gelegene Stadt Deir al-Sor endgültig. Diese wird vom IS noch gehalten. Seit Mai versuchen die von Iran und Russland unterstützten Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad die Wüstengebiete zu erobern.

Entscheidung an der Ostfront

Vor Kurzem sind sie bereits bis an die Stadt Ma'adan vorgerückt, die an die ölreiche Provinz Deir al-Sor grenzt. Die Dschihadisten schlugen zurück. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kam es außerdem zu Gefechten bei al-Suchna, eine der wenigen Städte in der Wüste.

Auch das von den USA unterstützte kurdisch-arabische Bündnis will Richtung Deir al-Sor vorstoßen. Das Euphrat-Tal gilt als Heimstätte vieler IS-Kämpfer. Wer an der Ostfront siegt, der entscheidet auch das geopolitische Ringen in der Region.

Iran versucht seit Jahren über den Irak und Syrien einen sogenannten "schiitischen Halbmond" zu etablieren, der bis in den Libanon reicht - und damit an Erzfeind Israel grenzt.

Mit der schiitischen Regierung in Bagdad, dem Assad-Regime in Damaskus und der Hisbollah-Miliz in Beirut hat es dafür auch bereits die passenden Statthalter. Nun könnte auch das riesige Wüstenterritorium rund um das Euphrat-Tal hinzukommen.

Die USA wollen das verhindern. Israel, mit Iran bitter verfeindet, ebenfalls. Als Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor wenigen Tagen zum vierten Mal in sechszehn Monaten nach Russland reiste und Präsident Wladimir Putin in Sotschi traf, war seine Warnung deutlich: Teheran werde versuchen, das Vakuum nach der Niederlage des IS zu füllen. Sollte also die Terrormiliz tatsächlich in näherer Zukunft geschlagen werden - ist in der Dauerkrisenregion trotzdem keine Ruhe zu erwarten.